Trumpi jutt uute hävituslennukite teemal tekitas Soomes segadust

Esmaspäeval toimunud USA ja Soome presidendi ühise pressikonverentsi ajal ütles USA riigipea Donald Trump, et Soome on ostmas USA ettevõttelt Boeing "suure koguse" hävituslennukeid F-18.

Trumpilt küsiti pressikonverentsil, millist abi võiks USA anda Soomele, kui suhted Venemaaga peaksid halvenema, vahendas Yle.

"Me oleme alati valmis Soomet aitama. Üks asi, mis on toimumas, on see, et olete ostmas suuri koguseid F-18 lennukeid Boiengilt. Need on head hävituslennukid ja te oletem ostmas ka muud sõjavarustust ning te ostate neid targalt," vastas USA president.

Pärast pressikonverentsi andis Soome riigipea siiski mõista, et F-18 ostmist pole veel otsustatud.

Uutinen f-18 hävittäjien ostamisesta on ankka. — Sauli Niinistö (@niinisto) August 28, 2017

Sama rõhutas ka välisminister Timo Soini.

Keskerakonna rahvasaadik, endine peaminister ja parlamendi väliskomisjoni esimees Matti Vanhanen pidas Trumpi juttu hävituslennukite ostmise teemal hämmastavaks.

Vanhanen peab tõenäoliseks, et tõenäoliselt rääkisid presidendid sellel teemal ka omavahel ning Trumpi väljaütlemiste näol oli tegu tema viisiga rõhutada avalikkuse ees USA kaubanduslikku konkurentsivõimet. Samas arvas Vanhanen, kes kandideerib Niinistö vastu Soome presidendiks, et Soome riigipea oleks selle väite pidanud ümber lükkama juba pressikonverentsi ajal.

"Ma ei pea seda lihtsalt sõnavääratuseks. Pressikonverentsidel tuleb selgetele vigadele tähelepanu juhtida. Selline teema jääb õhku, sest aastaid kestev hankevõistlus ja otsustusprotsess on veel ees. Kui USA juhtkonnas on arusaam, et asi on juba selge ja kindel, siis on see halb," selgitas keskerakondlane.

Välispoliitika instituudi vanemteadur Charly Salonius-Pasternak omakorda arvas, et Trumpi kommentaari näol võis olla kerge ninanipsuga Lockheed Martinile, keda president on F-35 kõrge hinna pärast ka varem kritiseerinud.

Niinistö ja Trumpi pressikonverentsi stenogrammi saab lugeda SIIT.

Täismahus video pressikonverentsist:

Soomes on uute hävituslennukite teema juba pikka aega tähelepanu all olnud

Soome otsib praegu oma õhuväe jaoks hävituslennukit, mis hakkaks tulevikus asendama praegu kasutusel olevat F/A-18 Hornetit. Hetkel Soome õhujõudude käsutuses oleva 62 hävitaja F/A-18 Hornet kasutusaeg lõpeb hiljemalt 2030. aastal. Etapiti hakatakse neid kasutuselt maha võtma 2025. aastast

Soome kaitseväe logistikakeskusele saatsid ametlikud vastused järgmised lennukitootjad:

* Prantsuse lennukitootja Dassault Aviation, kes pakub Soomele Rafale-tüüpi hävituslennukit;

* Rootsi Saab, kes pakub hävituslennukit JAS 39 Gripen;

* Londoni peakorteriga BAE Systems, kes pakub Briti, Saksa, Itaalia ja Hispaania koostöös välja arendatud hävituslennukit Eurofighter Typhoon;

* USA Boeing, kes pakub F/A-18 Super Hornetit;

* USA Lockheed Martin, kes pakub hävituslennukit F-35.

Hetkel pole Soome uue hävitaja asjus veel mingit otsust langetanud, sest täpsematele hanketingimuste asjus esitatud küsimustele peaksid tootjad Soomele vastused esitama 2018. aasta lõpuks.