Soome meedia: kohtumine Trumpiga oli sõbralik, oluline sai öeldud

Soome meedias on president Sauli Niinistö visiit Washingtoni ning kohtumine rohkelt vastukaja saanud.

Järgnevalt paar ülevaadet.

Laura Saarikoski ajalehes Helsingin Sanomat:

"Kui Soome president Sauli Niinistö mõtleb ida peale, siis USA president mõtleb lõuna peale. Soome jaoks on kõige suuremaks mureallikaks Venemaa, Trumpi jaoks islamistlik terrorism.

See sai erakordselt selgeks esmaspäevasel Niinistö ja Trumpi kohtumisel Valges Majas. Trump avaldas kaastunnet Turu terrorirünnakuga seoses. Ta kiits ka Soomet osalemises ISIS-e vastases ühisrindes Afganistanis ja Iraagis, võitluses "barbaarsuse ja tsivilisatsiooni" vahel.

Viimane võis olla ka ük põhjustest, miks Niinistö just nüüd Valgesse Majja kutsuti. Trump soovib Euroopa riikidelt rohkem abi terrorismivastases võitluses Lähis-Idas.

Niinistö seevastu rääkis transatlantilisest koostööst, NATO-st, Läänemerest, Venemaast ja keskkonnakaitsest. Aeg-ajalt tundu, et presidendid osalevad justkui mingitel erinevatel kohtumistel.

Milles on asi? Niinistöl ja Trumpil on erinev ohuhinnang ning seetõttu ka erinevad prioriteedid.

Teisest küljest ütles Trump Soome ajakirjanikele vastates välja selle kõige olulisema: USA on "väga kaitsev" Läänemere regiooni suhtes ja vajadusel on USA valmis aitama Soomet Venemaa ohu vastu.

See ei ole USA presidentide vahetudes muutunud.

Tagasi maksab Soome aidates Lähis-Idas. Võimalik, et Trumpi ametiajal hinnasoov tõuseb."

Paula Vilén Yles: kohtumine oli sõbralik, kuid erinevad stiilid torkasid silma

Yle USA-korrespondent Paula Vilén kirjutab oma ülevaates, et Niinistö sai Valges Majas sooja vastuvõtu osaliseks ning tundus, et Trump kuulas seda, mida Soome riigipeal öelda oli. Samas tulid tema hinnangul selgelt esile ka kahe presidendi erinevad lähekohad - näiteks Niinistö rõhutas Arktikast rääkides eelkõige keskkonnateemasid, Trump seevastu rääkis piirkonna "majanduslikust ning strateegilisest" tähtsusest ja keskkonda ei maininud ta sõnagagi.

Viléni jaoks oli ilmselt kõige ebamugavamaks hetkeks see, kui Trump rääkis, kuidas Soome ostab suuri koguseid USA hävitajaid F-18 Super Hornet. Niinistö pidi seetõttu pärast pressikonverentsi teatama, et Soome uute hävituslennukite teemal pole veel mingit otsust vastu võetud.

"Presidentide poolt kasutatav keel on väga erinev. Trumpile on paljud asjad "huge" ja fantastic", näiteks Soome iseseisvuse 100. aastapäev. Niinistö jaoks on asjad "olulised" ja "märkimisväärsed"," nentis Vilén.

Stilistilistest erinevustest hoolimata jäi pressikonverentsi põhjal mulje, et USA ja Soome suhted on kindlad ja toetuvad pikaaegsele koostööle, mis ulatub riigijuhtidest sügavamale, tavaliste kodanike tasandile. "See koostöö tiheneb veelgi rohkem, sest 100. sünnipäeva puhul andis USA Soomele pool miljonit Fulbright-tudengite vahetusprogrammi jaoks," võttis Vilén teema kokku.

Niinistö ja Trumpi pressikonverentsi stenogrammi saab lugeda SIIT.

Täismahus video pressikonverentsist: