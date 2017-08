Intervjuu Viisitammega: Savisaare liit võtab kolmandiku volikogu kohtadest

Viisitamm ütles intervjuus ERR-ile veel seda, et tema varasem kriitika Edgar Savisaare suunal oli tegelikult mõeldud Kadri Simsonile.

Praegune Tallinna linnavalitsus vajaks Viisitamme sõnul originaalset keskerakondlikku linnavalitsemist.

Kas kavatsete kandideerida kohalikel valimistel Urmas Sõõrumaa ja Edgar Savisaare valimisliidu nimekirjas?

Vara öelda, sest pole veel lõplikku nimekirja. On erinevad ideed erinevatest nimekirjadest. Alles eile tuli teade, et kahest nimekirjast on tehtud üks nimekiri. Täna ei ole ka lõplikult selge, milline programm on, millega välja minna. Kandideerimine saab olla otsustatud siis kui on dokumendid allkirjastatud ja viidud valimiskomisjoni.

Kas te soovite kandideerida?

Ma ei välistaks täna midagi ja kindlasti ma olen koostööd teinud ja arutanud ka Savisaare platvormi osas, aidanud kaasa seda teha. Milline see lõplik platvorm tuleb, see selgub.

Savisaare liidu platvorm, mida reedel esitleti on teie jaoks sümpaatne?

Jah, see on pigem sümpaatne küll.

Kui hea on Teie ja Edgar Savisaare läbisaamine? Varasemalt olete teda teravalt kritiseerinud. (Viisitamm kritiseeris 2011. aastal keskerakondlikku valitsemisstiili, tegi ettepaneku sulgeda ajaleht Kesknädal ja lõpetada leping Ühtse Venemaaga. 2013. aastal visati Viisitamm Keskerakonnast välja - toim.)

Edgar Savisaarega meil on läbisaamine alati olnud hea. Selle kritiseerimise taga on pigem olnud see, et minu kriitika Kadri Simsoni ja tema makjavellistliku poliitika suhtes, aga kuna toona Edgar asus aktiivselt Kadri kaitsele ja võib-olla ei näinud seda makjavellistlikku poliitikat läbi, mida ta täna enda nahal on tunnetanud. Eks ta siis mõistab neid kriitikanooli hoopis täna kui toona.

Kui heas vormis on Edgar Savisaar, et sellist suurt valimiskampaaniat ette võtta?

Arvestades seda, et ta suudab pika päeva kohtus olla ja pärast seda veel ka valimisüritustel ja koosolekutel osaleda, siis mulle tundub, et ta on üllatavalt heas vormis. Kuigi selline kohtuvaidlus kindlasti kampaania tegemist segab. Eks ma tean seda omast käest väga hästi. Olen ju selle ise läbi elanud ja ka kandideerinud valimistel. Mitte päris sel ajal kui istungid toimusid, aga istungid hakkasid pärast valimisi.

Millisteks te peate Sõõrumaa ja Savisaare liidu võimalusi kohalikel valimistel?

Ma arvan, et nad teevad hea või väga hea tulemuse. Minu jaoks just see Savisaar liidu pool on pigem olnud olulisem, sest ikkagi see Edgari juhitud Keskerakond ja Edgari juhitud linnavalitsus on aktiivsed ja võimsad asjad linnas käima pannud. Kõik nimetavad siin tasuta ühistransporti, aga eks siin ole väiksemaid ja suuremaid asju. Täna ma näen, et pärast Edgarit see keskerakondlik linnavalitsus on nagu jala gaasi pealt maha võtnud ja lihtsalt inertsist liigub veel edasi. Ja järjest aeglasemalt, otsuseid enam ei julgeta teha. Pigem oli see sõnum, et selline originaalne keskerakondlik linnavalitsemine tagasi tuua.

Aga mitu kohta see liit volikokku saab?

Seda võiks kuskile ümbrikusse kirjutada ja siis 15. oktoobri õhtul lahti võtta ja vaadata, kes õigesti ennustas. Tallinnas on täna nii põnev olukord, mina ei ole küll selgeltnägija. Selge on see, et Keskerakond, Savisaare liit ja Reformierakond ilmselt on kolm parema tulemuse tegijat.

Te ütlesite, et Savisaare liit teeb väga hea tulemuse. Mis see "väga hea" teie hinnangul volikogu kohtade mõttes tähendab?

Igal juhul kuskil kolmandik ja peale seda on väga hea tulemus.