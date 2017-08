Merkel kutsus Türgit vabastama vangistatud Saksa kodanikke

Türgi on vahistanud viimastel kuudel kümmekond Saksa kodanikku, Saksa valitsus peab neile esitatud süüdistusi kahtlasteks.

"Meie nõudmine on väga selge: need inimesed, kes viibivad vangis, tuleb vabastada," ütles Merkel ajakirjanikele, mainides nimepidi Saksa-Türgi ajakirjanikku Deniz Yücelit ja veel mitut vahistatut.

Merkel lisas, et Saksamaa sooviks Türgiga paremaid suhteid, kuid "see on seotud õigusriigi põhimõtete täitmisega".

Juncker: Türgi lahkub Euroopast pikkade sammudega

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker teatas teisipäeval samuti, et Türgi on täielikult süüdi liitumiskõneluste katkemises Euroopa Liiduga ja eemaldub kiiresti Euroopast.

"Türgi lahkub Euroopast hiigelsammudega," ütles Juncker EL-i suursaadikute aastakonverentsil ja lisas, et Türgi presidendist Recep Tayyip Erdoğanist sõltub, kas ta otsustab liitumisprotsessi ametlikult lõpetada.

Merkel: Saksamaa ei saa vaikida murest Poola õigusriigi pärast

Merkel ütles teisipäeval ka seda, et Saksamaa ei saa vaikida seoses Euroopa Liidu murega Poola õigusriigi pärast ja nimetas probleemi tõsiseks.

Poola tõrjus esmaspäeval EL-i muret, et konservatiivse valitsuse vastuolulised kohtureformid õõnestavad kohtuvõimu sõltumatust riigis.

"Nii väga kui ma soovingi häid suhteid meie naabri Poolaga, ei saa me vaikida", ütles Merkel, rõhutades, et õigusriik on EL-is "koostöö alus".

Merkel: euroala majandus- ja rahandusministri ametikoht vajab arutamist

Merkel märkis, et võib euroala majandus- ja rahandusministri ametikohta ette kujutada, kuid Berliin peab veel Prantsusmaaga arutama, mida säärane ametiisik tegelikult tegema hakkaks.

Prantsuse president Emmanuel Macron kutsus mais ametisse astudes euroala põhjalikult reformima ning nimetama ametisse tsooni rahandusminister.

Merkel on ideed ettevaatlikult tervitanud, kuid hoiatanud, et selle detailid vajavad veel arutamist.

"Võin ette kujutada majandus- ja rahandusministrit, et meie ühine konkurentsivõime tõuseks," ütles Merkel.