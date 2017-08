Uuring: populaarseim kandidaat Rootsi opositsiooni juhiks on Carl Bildt

Moderaatide senine juht Anna Kinberg Batra astus eelmisel nädalal kahaneva reitingu tõttu ametist tagasi ning hetkel pole talle veel kindlat järeltulijat esile kerkinud, kirjutab The Local.

Ajalehe Aftonbladet poolt tellitud Inizio arvamusküsitluse kohaselt näeb 35 protsenti moderaatide valijatest erakonna järgmise juhina just peaministri ja välisministri ametis olnud Bildti.

Kusjuures ka kõigi Rootsi elanike hulgas toetaks Bildti peamise opositsioonierakonna järgmise juhina 25 protsenti vastanutest.

Bildt oli Rootsi peaminister aastatel 1991-1994 ning aastatel 2006-2014 oli ta parteikaaslase Fredrik Reinfeldti valitsuses välisministriks. Pärast 2014. aastat pole ta enam aktiivselt poliitikas osalenud, küll on ta aga endiselt arvamusliidriks, kes võtab sageli sõna nii meedias kui ka sotsiaalmeedias.

68-aastane ekspeaminister pole ise praegu esitanud mingit soovi uuesti parteijuhiks pürgida ning Aftonbladeti tellitud uuringut ta kommenteerida ei soovinud. Seetõttu näevad ka poliitikaeksperdid ja kihlveokontorid teda endiselt autsaiderina.

Üheks tema populaarsuse põhjuseks on ilmselt ka see, et teised võimalikud kandidaadid pole avalikkusele nii tuntud. Arvamusküsitluses sai populaarsuselt teisele kohale endine kaitseminister Mikael Odenberg, kelle kandidatuuri toetas kõigist valijatest 11 protsenti. Odenberg on ise öelnud, et on valmis end kandidaadina üles seadma, kui erakonna vastav komisjon sellise ettepaneku teeb.

Erakonna järgmine juht selgub ilmselt oktoobris ning seega on uuel esimehel aega vähem kui aasta, et erakond 2018. aasta septembris toimuvatel parlamendivalimistel võidule viia.