Peeter Eerik Ots lahkus Savisaare tõttu Tegusast Tallinnast

Ots, kes pidi algselt panustama liidus haridus- ja kultuuripoliitika arendamisse, ütles ERR-ile, et ta ei saa olla samas valimisnimekirjas Edgar Savisaarega, nii praktilistel kui ka moraalsetel põhjustel.

"Ma läksin sinna ikkagi kandideerima ja minu valdkonnaks on haridus ja kultuur. Ma ei saaks Edgar Savisaarega ühes nimekirjas olles mitte ühtegi häält, isegi oma perekonna käest mitte," ütles Ots.

"Edgar Savisaar on selline suurus, ta on nagu null, et nulliga korrutades on tulemuseks ikka null. Ja Savisaarega ükskõik, mis sa temaga kokku paned, tulemuseks on ikka Savisaar. Valimistulemuse mõttes oli see minu sõnum ka Mõisale ja Sõõrumaale, et see ei ole võiduvalem, pigem on see Savisaarele võiduvalem. Aga nendele meestele, kellest ma lugu pean ei too see juurde seda, mida nad loodavad," lausus ta.

Otsa sõnul ei peaks Edgar Savisaar linnapeana jätkama. "Kui mul on võimalus mitte toetada Edgar Savisaare tagasi jõudmist sinna, kus ta ei peaks olema, siis ma kavatsen seda võimalust kasutada," rääkis Ots.

Otsa sõnul on veel inimesi, kellele Savisaare liiduga ühinemine pettumuse valmistas ja kes selle tõttu Tegusast Tallinnast lahkuvad.