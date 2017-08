Juncker pani Suurbritannia Brexiti dokumendile hindeks "F"

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kritiseeris teravalt seda, kuidas Suurbritannia on Brexiti kõnelustega tegelenud, öeldes, et ükski riigi seisukohtade dokument pole rahuldav.

Esmaspäeval ütles Suurbritannia Brexiti minister David Davis, et hiljuti avaldatud riigi seisukohtade dokumendid kodanike õiguste ning Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piiri kohta on raske töö tulemus, vahendas Politico.

Juncker ütles iga-aastasel EL-i diplomaatide kohtumisel, et luges kõiki neid dokumente suure huviga, kuid märkis: "Ükski neist ei olnud tegelikult rahuldavad, mis tähendab, et endiselt on suur hulk küsimusi, mis vajavad lahendamist."

Juncker sõitles peaminister Theresa May valitsust ka selle eest, et see püüab seada prioriteediks arutelusid Brexiti-järgse suhte üle. EL-i hinnangul ei saa seda aga teha enne, kui pole tehtud piisavalt edusamme lahkumise tingimuste osas. Juncker ütles, et Brüssel ei kaldu kõrvale liikmesriikide kokkulepitud seisukohtadest.

"Me peame olema kristallselged, et me ei alusta läbirääkimisi uue suhte üle, eelkõige uue majandus- ja kaubandussuhte üle Suurbritannia ja EL-i vahel enne, kui kõik need küsimused on lahendatud," ütles Juncker.

"Me ei saa neid teemasid segamini ajada," lisas ta.

May valitsus on püüdnud selgitada, et peaaegu võimatu on lahendada lahkumisküsimusi, eriti Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piiri teemat, kui samal ajal ei puudutata ka tulevasi kaubandus- ja tolliküsimusi.

Juncker tunnistas teisipäeval, et need küsimused on omavahel teatud määral seotud, kuid ütles siiski, et läbirääkimised peavad käima järjekorras.

"Ma tean, et teemades on osaliselt kattuvusi, kuid Euroopa Ülemkogu on olnud komisjoni ettepaneku järel kindel. Kõigepealt me tegeleme minevikuga, enne kui vaatame tulevikku," ütles ta.

Esmaspäeval kritiseeris Suurbritannia Brexiti dokumente ka EL-i läbirääkija Michel Barnier, kes ütles, et luges neid väga hoolikalt, kuid Londonilt pole saadud siiani piisavat selgust.

Kolmas ametlik läbirääkimiste voor algas teisipäeval Brüsselis.