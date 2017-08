Fotod ja videod: Texas heitleb üleujutustega, tänaval siiski haisid ei uju

Torm Harvey on tekitanud USA-s Tease osariigis katastroofilised üleujutused ning tapnud vähemalt üheksa inimest. Võimud ja ka vabatahtlikud on pidanud läbi viima ulatuslikke evakueerimisi ning elu USA suuruselt neljandas linnas Houstonis on sisuliselt halvatud.

Harvey saabus eelmise nädala reedel Mehhiko lahelt Texase rannikule 4. kategooria orkaanina, maismaal muutus ta kiirelt troopiliseks tormiks, mille kõige tõsisemaks tagajärjeks ongi olnud rekordiline vihm ja üleujutused, vahendas Reuters.

Tegemist on Texase viimase 50 aasta kõige võimsama orkaaniga ning ilmaekspertide sõnul on moodsal ajal olnud vähe võrreldava ulatusega orkaane - peamiselt kiputakse meenutama orkaani Katrina, mis räsis 2005. aastal Louisiana osariiki, eriti New Orleansi linna, ja tappis umbes 1800 inimest.

Vähemalt üleujutuste poolt tekitatud materiaalse kahju poolest olevat Harvey juba Katrinaga võrdsel tasemel, prognoosivad kindlustusfirmad. Kahju võib rahas maksma minna miljardeid dollareid ning osa taastamistöödest kestavad tõenäoliselt praeguse USA presidendi Donald Trumpi praegusest ametiajast kauem.

Trumpil on kavas katastroofipiirkonda külastada teisipäeval. Hommikul peaks ta saabuma Corpus Christi linna ehk kohta, mida orkaan kõigepealt tabas. Hiljem läheb ta osariigi pealinna Austinisse, kus kohtub kohalike võimudega ja saab ülevaate päästetöödest.

USA presidentide ametiaega hinnatakse USA meedias ja ajalooraamatutes väga sageli just selle põhjal, kuidas on nende administratsioon suutnud looduskatastroofidele reageerida. Näiteks George W. Bushi ametiaja üheks probleemsemaks osaks ongi kriitika, mida tema administratsioon sai seoses orkaan Katrinaga.

Ajaleht Washington Post omakorda hoiatab, et kuigi olukord Texases on mitmel pool katastroofiline ning selle kohta levib palju fotosid ja videosalvestusi, on meedias ja sotsiaalmeedias liikvel ka ohtralt libauudiseid ja töödeldud fotosid. Näiteks pole üleujutatud Houstoni tänavatel ujumas haikalad, samuti pole Houstoni lennujaam basseiniks muutunud.

Hurricane Harvey is all too familiar to victims of Katrina -- many of them evacuated to Houston from New Orleans and chose to stay pic.twitter.com/8zeeTulCrx — CBS News (@CBSNews) August 29, 2017

WATCH: @NorahODonnell got a rare look inside the @USCoastGuard's Houston area command posts, and saw true teamwork in action. #Harvey pic.twitter.com/0GCEAGOWml — CBS This Morning (@CBSThisMorning) August 29, 2017

Take a look at this incredible drone footage of the flooding in Houston caused by #Harvey https://t.co/Ki1y4Qa5dM #kprc2 pic.twitter.com/P2JkT7kCB1 — KPRC 2 Houston (@KPRC2) August 29, 2017

Huge swaths of Houston, the nation's 4th largest city, are underwater in the wake of Hurricane—now Tropical Storm—#Harvey. @cgbooker reports pic.twitter.com/GSWj0Z5rXq — PBS NewsHour (@NewsHour) August 28, 2017