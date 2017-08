Korb: juhatus arutab Ivanova jätkamist erakonnas lähiajal

"Olga Ivanova on ise ennast väljapoole erakonda ilmselgelt asetanud ja on arusaadav, et piirkonna juht ei saa samal ajal olla konkurent erakonnale. Seega ei saa Olga Ivanova piirkonda esindada ega juhtida ning usun, et see küsimus saab peatselt lahendatud," ütles Korb BNS-ile.

"Eelkõige aga ootan konkureerivatest valimisliitudest osavõtjaid olema aus enda, erakonna ja valijate suhtes ning erakonnast välja astuma."

"Erakonna liikmed ja juhatus annavad kindlasti Ivanova tegevusele konkreetse hinnangu ja usun, et seda juba lähiajal. Eeldatavasti pärast nimekirjade sisseandmist 5. septembril," ütles Korb.

Keskerakonna peasekretäri sõnul ei ole piirkonnas samas praeguse seisuga esitanud ühtegi avaldust, et arvata Keskerakonnast välja mõni erakonna liige, kes kandideerib valimisliidu nimekirjas.

"Ühtegi sellist avaldust esitatud ei ole. Valimiste kõige kiiremal ajal tegelevad piirkonnad arusaadavalt eelkõige valijatele erakonna programmi tutvustamisega ning nimekirjade koostamise, mitte konkurentidega ning seetõttu pole antud küsimus arusaadavalt hetkel veel põhiküsimus," sõnas Korb.

Ta kinnitas, et kui mõnest piirkonnas saabub sarnane ettepanek, siis juhatus neid kindlasti ka arutab. "Usun, et kui nimekirjad on sisse antud 5. septembril, on pilt kõigile selgem," ütles Korb.

Keskerakonna juhatuse liige, erakonna Lasnamäe piirkonna esimees Olga Ivanova on Edgar Savisaare valimisliidu üks juhtidest.

Augusti alguses ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas, et valimisliidus kandideerimisest teatanud Olga Ivanova ei saa jätkata partei Lasnamäe piirkonna juhina.

"Kui ühe piirkonna juht läheb kandideerima teise nimekirja, siis ta ei saa seda piirkonda sellest hetkest enam juhtida," ütles Ratas. "Eks juhatus, juhatuse liikmed ja aseesimehed võtavad seniks, kuni on Lasnamäe piirkonna järgmine aastakoosolek, juhtimise üle."