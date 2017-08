Macron: võitlus islamistliku terrorismiga on Prantsusmaa prioriteet

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles teisipäeval diplomaatidele peetud kõnes, et riikliku julgeoleku tagamine ja võitluse islamistliku terrorismiga on tema juhitud Prantsusmaa välispoliitika prioriteediks. Venemaast Macron oma sõnavõtus väga palju ei rääkinud, küll aga tõi ta Ukraina konflikti näitena Euroopat ähvardavate ohtude kohta ning märkis, et tuleb tagada Minski rahuleppe tingimuste täitmine.

Tegemist oli Macroni esimese välipoliitilise kõnega, mille riigipea peab traditsiooniliselt riigi 170 suursaadikule. Macron kinnitas oma sõnavõtus seda, mida ta on oma sammudega ka varem mõista andnud - ta soovib keskenduda tegevustele, mis võiksid ka reaalseid tulemusi anda. Näiteks Liibüa rahukõneluste vahendamine ja eestvedamine Euroopa rändekriisi lahendamisel, vahendasid AFP, Reuters, Le Figaro ja La Croix.

"Ma tahan, et Prantsusmaa pakuks lahendusi ja initsiatiive seal, kus on uued kriisid," selgitas ta.

"Võitlus islamistliku terrorismi vastu on Prantsusmaa välispoliitika prioriteet. Prantsusmaa julgeolek on meie diplomaatia peamine eesmärk," rõhutas Macron.

President sõnas, et ta tahab Pärsia lahe riikidelt täielikku läbipaistvust, mis puudutab terrorivõrgustike rahastamist. Samas hoiatas ta, et sunniitliku Saudi Araabia ja šiiitliku Iraani vahelises vastuseisus kindla poole valimisel võivad olla regiooni jaoks hukatuslikud tagajärjed.

"Me ei peaks valima pooli. Teised suurjõud on seda teinud," nentis Macron.

Prantsusmaa president kordas oma seisukohta, et 2015. aastal sõlmitud "heale" tuumaleppele Iraani ja suurriikide vahel ei ole alternatiivi. "Kontekstis, mida me praegu läbi elame, on 2015. aasta lepe see, mis lubab meil olla Iraaniga konstruktiivses ja nõudlikus dialoogis," lausus ta.

Macron ütles kommenteerides Prantsusmaa relvajõudude välismissioone. mis on peamiselt Aafrikas, et nende asjus on oodata lähinädalatel ümberhindamist.

Samuti lubas ta jätkata püüdlusi selle nimel, et Liibüa erinevad jõud suudaksid omavahel kokkuleppele jõuda. Rändekriisi ohjeldamise jaoks üliolulise riigi rivaalitsevad juhid kohtusid juulis Macroni eestvedamisel Pariisis ning seda diplomaatilist vahendustööd on presidendil kavas jätkata.

Macron ütles ka, et Prantsusmaa peab mängima Süüria konflikti lahendamisel suuremat rolli. Kriitikud on varem märkinud, et Prantsusmaa on seni olnud liiga palju nõudmistele, mille kohaselt peab president Bashar al-Assad võimult lahkuma.

"Daesh (ISIS) on meie vaenlane. Rahu ja stabiilsuse taastamine Iraagis ja Süürias on meie prioriteet. Me peame võitma rahu ja muutma meetodit," lausus ta.

Julgeolek oli Macroni fookuses ka siis, kui ta rääkis Euroopa ja Euroopa Liidust, kus ta soovib näha põhitõdede juurde naasmist, näiteks territoriaalkaitse vallas. "Oht on meie väravate ees," rõhutas ta. Tuues näiteks Venemaa ja konflikti Ukraina idaosas, kinnitas ta, et jätkab püüdlusi selle nimel, et 2015. aasta Minski rahuleppe tingimused ka reaalselt rakendatud saaksid.

Macron sõnas ka, et majandussuhted Venemaa ja Hiinaga ei saa olla õigustuseks, et sulgeda silmad inimõigusi puudutavatele probleemidele.

Kõne täismahus prantsuse keeles:

Kõne ingliskeelse tõlkega: