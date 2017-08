Niinistö: Trump on kiire vestleja, pika põhjendamisega ei tasu aega viita

Esmaspäeval toimunud USA ja Soome presidendi ühise pressikonverentsi ajal ütles Trump, et Soome on ostmas USA ettevõttelt Boeing "suure koguse" hävituslennukeid F-18. Väide tekitas Soome avalikkuses suure segaduse, sest mingit otsust järgmiste hävituslennukite asjus pole veel langetatud ja tõenäoliselt on kindlamaid teateid sellel teemal oodata kõige varem järgmisel aastal.

Niinistö sõnul ei saanud Trumpil olla mingit valearusaama selle kohta, et Soome hävituslennukite hange on alles pooleli, vahendas Yle.

"Ma ei hakkaks ärimehe jutule nii palju tähelepanu pöörama," kommenteeris Niinistö Soome ajakirjanikele. "Ma ütlesin Trumpile, et ei ole veel mingit seisukohta, kui palju ja mida ostetakse. See sai talle väga selgeks."

Soome presidendi sõnul oli Trumpiga päris lihtne jutusoonele jõuda. "Vestluse käigus see sündis päris kiirelt ja arutelu läks päris avameelseks ja selgeks," nentis ta.

Niinistö lisas, et kui kontakt on saadud, siis see ka püsib avatuna. "See on meie seisukohalt hea asi," märkis ta.

Soome riigipea tunnistas, et Trump oli suuremas osas selline nagu ta ootas. Ta ütles diplomaatiliselt, et "igaühel on oma stiil".

"Ta on päris kiire vestleja, pikkade põhjenduste juurde ei tasu väga jääda," lisas ta.

Seda, mida presidendid Venemaast rääkisid, Soome riigipea kommenteerida ei soovinud.