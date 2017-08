Õppusel Zapad on vastasteks agressiivsed Weisbaria, Weistoria ja Lubinia

Venemaa lükkas teisipäeval tagasi lääneriikide murelikud väited, mis puudutavad septembris algavat Vene-Valgevene suurõppust Zapad, ning teatas, et õppus on täielikult kaitseotstarbeline ja pole suunatud ühegi konkreetse vaenlase vastu.

"Õppusel Zapad 2017 on terrorismivastane fookus ning ka puhtalt kaitsealane iseloom," vahendas AFP Venemaa asekaitseministri Aleksandr Fomini sõnu pressibriifingul.

Minister kritiseeris rahvusvahelist meediat ka selle eest, et "levitatakse müüte nn Vene ohu kohta". "Mõned isegi ütlevad, et õppus Zapad 2017 on lähtekohaks Leedu, Poola või Ukraina ründamisele või okupeerimisele," sõnas Fomin.

Venemaa lääneosas, Valgevenes ja Kalinigradis toimuv õppus Zapad 2017 leiab aset 14.-20. septembrini ning näiteks Leedu hinnangul võtab sellest tegelikult osa kuni 100 000 sõdurit.

Fomin aga ütles teisipäeval, et õppusel osaleb kokku umbes 12 700 sõdurit - 7200 Valgevenest ja 5500 Venemaalt, viimastest osaleb Valgevenes toimuvatel õppustel umbes 3000.

"Hoolimata faktist, et peamine osa õppustest korraldatakse Valgevene territooriumil, on legendis eeldatud kunstlikku vaenlast, kellel pole midagi pistmist ühegi konkreetse regiooniga," selgitas Venemaa asekaitseminister.

Valgevene asekaitseminister Oleg Belokonev aga andis mõista, et õppuse legendi kohaselt lähtub sõjaline oht läänes asuvatest naaberriikidest.

"Legend on selline, et läänes on koalitsioon huvisid omavaid riike - Weisbaria, Weistoria ja Lubinia - ja need asuvad kaardi peal seal, kus on Poola, Leedu ja Läti," lausus Belokonev pressibriifingul.

Belokonev lisas, et Minsk kardab, et Lääs üritab "olukorda riigis destabiliseerida" ning et "selle stsenaariumi alusel algasid ka kõik hiljutised relvastatud konfliktid."

Valgevene esindaja mainis ka suuremat õppusel osalejate arvu - Zapadist võtvat Belokonevi sõnul osa 13 800 sõdurit. Samuti kinnitas kindralmajor Belokonev, et pärast õppuse lõppu lahkuvad Vene sõdurid Valgevene territooriumilt.

Kaheosalisel õppusel keskenduvad Venemaa ja Valgevene relvajõud kõigepealt sellele, et isoleerida piirkonnad, kus tegutsevad ebaseaduslikud relvastatud rühmitused ja vaenlase sabotaaži- ja luureüksused". Teises faasis võetakse kasutusele sõjaline jõud, et agressioon Vene-Valgevene liitriigi vastu tagasi lüüa.

Vene asekaitseminister Fomin rääkis, et õppuse legendi kohaselt on äärmusrühmitused imbunud Venemaale ja Valgevenesse ning kavandavad terroriakte ning saavad välismaalt abi nii õhust kui ka merelt.

"Me usume, et õppuse aluseks olev stsenaarium võib leida aset igas maailmanurgas," ütles Fomin.