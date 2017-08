Linnapeakandidaadid vastavad: ühistupank on järgmine savisaarelik projekt

Kõik Tallinna linnapeakandidaadid peale meeri kohuseid täitva Taavi Aasa on kindlad, et Edgar Savisaare algatatud ühistupank peab peale valimisi uksed sulgema. Keskerakonna rivaalkandidaatide hinnangul on tegemist kahtlase räkitiga, millega proovitakse sekkuda toimivasse erasektori valdkonda.

Keskerakonna pealinna esinumber Taavi Aas on kindel, et ühistupank on vajalik projekt, mis annab inimestele võimaluse tegeleda ühistulise tegevusega muidu karmilt reguleeritud valdkonnas.

Aasa hinnangul ei saaks linnakodanikud ise algatada ühistupanka, vaid tänapäeval peab selleks olema omavalitsuse tugi. Ühtlasi leiab Aas, et pärast valimisi tekib uus olukord ning uutes tingimustes kaovad ka finantsinspektsiooni tõstatatud persoonidega seotud küsimused.

Martin Helme (EKRE) tõdeb, et kuigi ta on ühistulise tegevuse pooldaja, tuleb lasta pealinna ühistupangal väärikalt surra. Tema hinnangul on tegemist räkitiga, mille loomisse on küsitavalt kaasatud linnaraha ning seejuures on Helme väitel sunnitud inimesi investeerima mitte-töötavasse panka.

Rainer Vakra (SDE) ja Kristen Michal (Reformierakond) kinnitavad taas, et nemad sulgevad võimule saades päeva pealt kõik “edgarsavisaarelikud” pilootprojektid nagu ühistupank, linnatelevisioon ja linnapood.

Vakra sõnul annaks taoline kokkuhoid sotsiaaldemokraatidele piisavalt palju raha oma valimislubaduste täitmiseks. Michal märgib, et ühistupank on olnud kummaline moodustis keskerakondlikust paralleelmaailmast, mis tema teada pole linnaelu kuidagi paremaks muutnud.

Raivo Aegi (IRL) arvates on ühistupank õnnetu projekt, mis on Keskerakonna poliitilise ambitsiooni tahtel tekkinud. IRL-i linnapeakandidaat nendib, et linnapanka investeeritud raha on tõenäoliselt praeguseks läinud töötajate palkade maksmiseks, kuid pangast endast pole asja saanud. Aegi möönab, et ühistupank põhineb rumalal ideel, sest omavalitsus ei peaks konkureerima valdkonnas, kus erasektor toimib väga efektiivselt.