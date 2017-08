Kohtla-Järve linnajaos lagunevad peaaegu kõik majad

Kohtla-Järve viie tuhande elanikuga linnajaos tekitab muret see, et peaaegu kõik piirkonna majad lagunevad. Võimalike põhjustena on toodud kehva ehituskvaliteeti, kuid kahtlustatakse ka seda, et maa vajub kunagi seal tegutsenud kaevanduse tõttu.

Kohtla-Järve linna murealuses linnajaos on valdav osa maju ehitatud 1970. aastate keskel. Probleemid majadega ilmnesid juba enne Eesti taasiseseisvumist ning maju on tugevdatud lisakinnitustega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui elanike hirm on see, et majad vajuvad kaevanduskäikudesse, siis kaevandusest tulenev maa vajumine on vaid üks võimalikest elamute lagunemise põhjustest, sest kahtlustatakse ka ehituspraaki. Elamute pragunemine jätkub ja murekohad tulevad esile ka pärast hooldusremonte.

"Enam ei olnud praod nii suured, aga väike pragu tuleb ikka sisse. Mingisugune vajumine toimub, sest meie teise sissekäigu trepp oli kaldu, täitsa ära vajunud. Siis pandi uus kord sinna peale, nüüd on jälle ära vajunud ja kordidoris trepi taga on ka pragu sees. Ei tea, kas ehitusvead või mis siin on," selgitas KÜ Sinivoore 13 juhatuse liige Mikk Oro.

Pragusid seintes on täheldatud paljudes majades. Asja muudab elanike sõnul kummalisemaks asjaolu, et mõnes majas on probleemid vaid osas sissekäikudes.

"Siin oleks tarvis spetsialisti, kes tuleks ja asjaga tegeleks. Reeperid on ju majal küljes ja tuleks vaadata, mida eelmised mõõtmised näitasid, mida praegused näitavad, kuidas selle vajumisega on, aga kellelgi pole sellest asja," ütles Oro.

Korteriühistutele käib majade remont üle jõu ja abipalvega pöörduti linnavalitsuse poole. Kohtla-Järve linnapea Ljudmilla Jantšenko sõnul on kavas korteriühistute murele lahendust pakkuda koostöös riigiga.

"Majandusministeeriumilt saime sõnumi, et järgmisest aastast moodustatakse uus struktuur, kes hakkab selliste probleemidega tegelema, ja siis tuleb mingisugune lahendus. Praegu ei oska keegi öelda, millest see mõra tekkis," rääkis linnapea.

Majade pragunemise põhjusteni jõudmine on oluline seetõttu, et selle põhjal on võimalik planeerida remonditöid.