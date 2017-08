IRL-i Tartu linnapeakandidaat on Aivar Riisalu

IRL-i Tartu osakonna juht Peeter Laurson ütles, et Aivar Riisalu on ettevõtlik, kogemusega ja haritud inimene ning tal on ideid Tartu linna arendamiseks.

"Tartu patrioodina tahab ta, et linnas oleks asjad paremini korraldatud ning siin pakutaks alates lasteaiast maailmatasemel haridust. Lisaks tuleb saada korda linnaliiklus ja vähendada tasulise parkimise ala," lisas Laurson.

Aivar Riisalu sõnul on tal aeg ühiskonnale tagasi anda. "Minu soov on, et Tartu oleks võimaluste linn kõigile. Siin on vaja omakasupüüdmatut lähenemist linnajuhtimisele, sellest on viimasel ajal puudu jäänud," ütles ta.

Aivar Riisalu on Tartu linnavolikogu liige.