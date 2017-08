Fotod: Trump saabus tormist laastatud Texasesse

Trumpid saabusid rannikulinna Corpus Christisse, mis jäi reede õhtul esimesena neljanda kategooria orkaanina saabunud Harvey teele.

President kavatses lühipeatust Corpus Christies suunduda edasi Texase osariigi pealinna Austinisse, kuid Valge Maja kõneisik Sarah Sanders ütles ajakirjanikele, et plaanid on veel lahtised seoses halbade ilmastikuoludega.

Ühendriikides on Harvey toodud tormis ja tulvades surma saanud vähemalt üheksa inimest. Võimuesindajate sõnul võib ohvrite arv veelgi kasvada.

Üks viimastest ohvritest oli naine, kelle haagismajale langes tormis peale suur puu. Montgomery maakonnašerifi eestkõneleja kapten Bryan Carlisle täpsustuse kohaselt hukkus naine esmaspäeval Porteri linnas. Naise abikaasa kinnitusel kukkus puu, kui naine parajasti tukastas. Päästetöötajad pidid rinnuni vees kahlama, et evakueerida ohvri mees ja tuua ära naise surnukeha.

Päästetööd õnnetuspiirkonnas on katkematult jätkunud. Praeguseks on vastatud umbes 75 000 hädakõnele ja üle 8000 inimese on toimetatud tormivarjenditesse. Houstonit ja ümberkaudseid alasid laastanud tormi järel vajab ajutist peavarju tõenäoliselt üle 30 000 inimese. Mingit liiki hädaabi arvatakse vajavat koguni 450 000 inimest. Houstonis on 104 000 klienti endiselt ilma elektrivooluta. Houstonis on 215 000 õpilasel ära jäänud koolitunnid. Suletud on 200 kooli.

Harvey kahjude abipakett võib küündida 150 miljardini

Troopilise tormi Harvey põhjustatud kahjud on nii laialdased, et sellest võib saada USA läbi aegade kõige kallim looduskatastroof, prognoosisid teisipäeval võimuesindajad.

"Minu hinnangu kohaselt on meil vaja koguda 150 miljardi USA dollari suurune abipakett," ütles esindajatekoja demokraadist seadusandja Sheila Jackson-Lee telekanalile CNN.

Jackson-Lee valimispiirkond Houstonis on siiani suures osas vee all.

Abipakett oleks seega 2,5 korda suurem, kui see, mille kongress kiitis heaks 2012. aastal orkaan Sandy laastamistöö järel New Yorgis, New Jerseys ja Marylandis.