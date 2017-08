Mustvees muutis tundmatu aine kured lennuvõimetuks

Swedbank teatas oma majandusanalüüsis, et ettevõtete tootlikkus on viimaks möödumas palgakasvust, nii et investeeringuteks on olud soodsad. Ka SEB tõdes, et majandusvõimsus on saavutamas kriisieelset taset ning pikalt languses olnud ettevõtete kogukasum on viimaks kasvule pöördunud.