Sõõrumaa arendus pahandab linnaelanikke

Linnaplaneerimise amet on leidnud, et Sõõrumaa krundile planeeritava büroohoone puhul ei ole muinsuskaitse all oleva hoone varjamise oht oluline tegur. Kui aga 2000. aastate alguses tahtis Kaamos Kinnisvara AS ehitada Tammsaare Ärikeskuse suuremana kui ta praegu on, ei andnud linn neile selleks luba, kirjutas Äripäev.

Kaamos Kinnisvara juht Priit Uustulnd selgitas, et detailplaneeringut tehes öeldi neile, et nad ei tohi ehitada praeguse Tammsaare Ärikeskuse ees olevale alale, kus praegu asub parkla, sama kõrget hoonet kui ärikeskuse majad, kuna see varjanuks vaadet vana sõjaväestaabi hoonele.

Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist Diana Haapsal kinnitas, et Sõõrumaa detailplaneeringule on seatud muinsuskaitselased eritingimused, mis kehtivad viis aastat ja mis on topelt kooskõlastatud.

