Pääste- ja tervishoiuametnike sõnul on tõenäoline, et hukkunute arv võib veelgi tõusta.

Texase tulvapiirkonnas ootavad seaduserikkujaid karmid karistused

USA võimuesindajad teatasid teisipäeval, et Texase tulvapiirkonnas ootavad seaduserikkujaid karmid karistused.

Prokuratuur pidas silmas eelkõige kurjategijaid, kel võib tulla mõte sisse murda üleujutuste eest põgenenud inimeste kodudesse või äridesse.

Harrise maakonnaprokuratuuri hoiatusel saab Texase seaduste kohaselt mõista eriti karme karistusi, kui kuriteod sooritatakse katastroofipiirkonnas. Texases võib niigi mõista sissemurdmise eest kaks kuni 20 aastat vanglakaristust ja praegu on keskmine viis aastat. Katastroofipiirkonnas sooritatud kuritegude eest võib saada aga koguni eluaegse vangistuse.

"Seaduserikkujaid karistatakse seaduse kogu karmusega," lubas prokuratuuri eestkõneleja.

Texase rannikule jõudes oli Harvey neljanda kategooria orkaan, kuid nõrgenes troopiliseks tormiks. Meteoroloogide prognooside kohaselt võib maru Mehhiko lahel jõudu koguda ja uuesti sama piirkonda tabada.

Trump saabus teisipäeval tormist laastatud piirkonda

USA president Donald Trump ja tema abikaasa Melania saabusid teisipäeval Texasesse, et saada isiklikult ülevaade tormi Harvey tekitatud kahjust.

Trumpid saabusid rannikulinna Corpus Christisse, mis jäi reede õhtul esimesena neljanda kategooria orkaanina saabunud Harvey teele.

President kavatses lühipeatust Corpus Christies suunduda edasi Texase osariigi pealinna Austinisse, kuid Valge Maja kõneisik Sarah Sanders ütles ajakirjanikele, et plaanid on veel lahtised seoses halbade ilmastikuoludega.

Trump hoiatas Texase võimuesindajaid, et tormiga pole kõik veel ühel pool ja aeg pole ennast lõdvaks lasta.

"Me rahuneme, kui sellega kõik ühele poole saab, praegu tuleb maksimaalselt jõudu koondada, et üleujutuste ja kahjudega toime tulla. Me tahame seda teha paremini, kui keegi kunagi varem. Me tahame viie ja kümne aasta pärast tagasi vaadates öelda, et kõik sai tehtud õigesti," rääkis Trump.

Corpus Christis kõnelenud president imestas ka teda kuulama tulnud inimeste arvu.

"Milline osalejate arv," tõdes Trump.

Melania Trump ütles, et Texase elanike tugevus ja vastupanuvõime kannatustega silmitse seistes on muljetavaldav ja sama mõjuv on ka nende kaastundevõime ja ühtsus.

"Mu mõtted ja palved on Texase ja Louisiana elanikega," ütles naine.

Tulvade teelt on viimastel andmetel antud käsk evakueeruda 1,7 miljonil inimesel. Tulvade jätkudes arvatakse, et see arv tõuseb veelgi. Tulvavete vangist on ainuüksi Houstonis päästetud 3400 inimest.

Päästetööd õnnetuspiirkonnas on katkematult jätkunud. Praeguseks on vastatud umbes 75 000 hädakõnele ja üle 8000 inimese on toimetatud tormivarjenditesse. Houstonit ja ümberkaudseid alasid laastanud tormi järel vajab ajutist peavarju tõenäoliselt üle 30 000 inimese. Mingit liiki hädaabi arvatakse vajavat koguni 450 000 inimest. Houstonis on 104 000 klienti endiselt ilma elektrivooluta. Houstonis on 215 000 õpilasel ära jäänud koolitunnid. Suletud on 200 kooli.