Savisaare protsessil tunnistusi andnud Kotka-Repinski: tasusin reisi ise

Kokku on prokuratuur kutsunud kolmapäevasele istungile tunnistusi andma üheksa inimest, nende hulgas ka Aasa ja Kotka-Repinski.

Kotka-Repinski sõnul tasus ta Hispaania reisi eest ise

Kotka-Repinski ütles kohtus, et tasus 2014. aastal koos Savisasarega tehtud Hispaania reisi eest ise, ka Savisaare lennupiletite eest, samuti hüvitas ta Hispaanias läbiviidud terviseprotseduuride kulu.

Kotka-Repinski meenutas, et 2014. aasta sügisel käis ta koos Savisaarega Hispaanias reisil ja reis oli seotud tema tervisega.

Nimelt teadis Savisaar öelda, et just Hispaanias saaks abi Kotka-Repinski tervisemurele, sealjuures oli reisi soovitajaks ärimees Alexander Kofkin.

Kotka-Repinski meenutas, et tema peal oli lennupiletite soetamine ja nende eest tasumine ning Savisaare õlul oli majutusega seotud küsimused. Lennupiletite broneerimisel aitas Kotka-Repinski sõnul teda endine linnaametnik Priit Kutser.

Kotka-Repinski sõnul kujunes reis aga lühemaks, mistõttu tuli tagasisõidupiletid ümber vahetada ning selleks osutas abi Kofkin. Piletite vahetuse eest tasus Kotka-Repinski teadmisel Savisaar.

Ühtlasi märkis Kotka-Repinski, et Savisaar tuli temaga kaasa, et teda reisil aidata.

Hispaanias viibitud päevade arvu Kotka-Repinski ei mäletanud, küll aga ta meenutas, et tegeles reisil olles oma tervisemuredega ning käis ka poodides, samuti kohtus ta reisi ajal Kofkiniga.

Küsimusele, kas Savisaar tasus Kotka-Repinski juuresolekul hotelliarve, märkis riigikogu liige, et tema juuresolekul Savisaar hotelli eest ei tasunud, kuid vestluses Savisaarega sai talle siiski selgeks, et tasumine toimus. Kotka-Repinski lisas, et talle teadaolevalt ei ole Kofkin Savisaare kulutuste eest tasunud.

Ühtlasi märkis Kotka-Repinski, et ta ei mäleta, et Kofkin oleks pakkunud talle või Savisaarele tasuta reisi Hispaaniasse.

Kotka-Repinski meenutas, et Hispaanias olles kasutasid nad liikumiseks Kofkini isiklikku autot ja vahepeal ka ärimehe autojuhi abi. Terviseprotsenduuride tarvis kasutas Kotka-Repinski sõnul samuti Kofkini autot ja autojuhti, protseduuride eest tasus aga esmalt üks kohalik arst, kuid hiljem ta hüvitas ise kulud. Tasumine toimus riigikogulase kinnitusel Kofkinile sularahas ja kuigi summa suurust Kotka-Repinski ei mäletanud, märkis ta, et see ei olnud ülemäära suur.

Küsimusele, kas Kotka-Repinski on aastatel 2014-2015 kandnud Savisaare eest kulusid, vastas riigikogulane jaatavalt. Ta tõi esile, et tasus ju Hispaania reisi lennupiletite eest, samuti on ta tasunud Savisaare igapäevaseid majanduskulusid, mis on seotud Hundisilmaga.

Meritoni töötaja: Savisaar tasus hotellitoa eest sularahas

Kohtus samuti tunnistusi andnud Meritoni hotelli töötaja Rasmus-Rai Kuuspuu märkis, et kui Edgar Savisaar kasutas 2015. aasta alguses Meritonis naistuttavaga kohtumiseks tuba, nagu on märgitud ka süüdistuses, siis hilisema arve alusel Savisaar selle eest sularahas ka tasus.

Kuuspuu kinnitas, et Meritoni omanik ärimees Alexander Kofkin, kes on samuti kohtu alla antud, ei ole kunagi temaga Savisaarele toa broneerimisest rääkinud. Ta kinnitas, et ei mäleta broneeringu maksumusega seotud asjaolusid, kuigi tema selle broneeringuga tegeles.

Kuuspuu lisas, et broneeringusüsteemis oli algselt märge, et tuba on broneeritud tasuta, kuid pärast toa kasutamist on siiski väljastatud Savisaarele arve, mille ta sularahas ka tasus.

Prokuröri küsimuse peale, kas Savisaarele esitatud arvel olev toa hind oli pädev, vastas Kuuspuu, et hinnad tubade eest ei ole Meritonis alati kindlalt paigas ja sõltuvad muuhulgas hotelli täituvusest. Küsimusele, miks esitati Savisaarele arve alles päev pärast hotellitoa kasutamist, ei osanud Kuuspuu vastata.

Süüdistuse järgi toimus 2014. aasta 22. oktoobril Meritoni hotellis Kofkini ja Savisaare vaheline kohtumine, mille käigus avaldas Kofkin soovi, et 2015. aasta jaanuaris toimuv Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsatsiooni (INTA) 38. kongress, mille korraldamine oli Tallinna linna ülesandeks, toimuks Meriton hotellis. Nimetatud kohtumisel teavitas Savisaar, et on juba kasutanud oma ametiseisundit Tallinna linnapeana selleks, et nimetatud kongressi korraldamisega tegelevad ametnikud korraldaksid kongressi Kofkinile kuuluvas hotellis. Täpsemalt andis Savisaar INTA 38. kongressi ettevalmistamise ajal abilinnapea Taavi Aasale juhise korraldada INTA 38. kongress hotellis Meriton. Vastutasuna nõustus Savisaar Kofkinilt vara vastuvõtmisega, muuhulgas sai ta 2015. aasta jaanuaris kasutada hotellituba Meritonis.

Kohtuprotsess algas juunis

Savisaare korruptsioonisüü uurimine algas Harju maakohtus 12. juunil, kui kohtualused kinnitasid, et neile esitatud süüdistus on arusaadav, kuid nad ei tunnista end süüdi. Vaid eksminister Villu Reiljan võttis süü omaks ning tema süüepisoodid eraldas kohus üldisest süüasjast kokkuleppemenetluse läbiviimiseks.

Kohus on seni jõudnud kuulata tunnistajatest vaid reklaamiärimees Paavo Pettaid ja ehitusärimeest Tarvo Tederit. Süüalustest on oma ütlused andnud Reiljan ja Tallinna endine linnaametnik Priit Kutser. Neist viimane lootis, et tema süüasi lõpetatakse oportuniteediga, kuid riigiprokuratuur polnud sellega päri.

Kohus on jõudnud kuulata ka jälitustoimingutega kogutud helisalvestisi ja uurida kirjalikke tõendeid. Ühtlasi avaldas kohus, et ei nõustu osade kaitsjate taotlusega lõpetada nende kaitsealuste osas süüasi mõistiliku menetlusaja möödumisega.

"Menetluse lõpetamine sellel motiivil saaks tulla kõne alla viimase abinõuna ja kohus leiab, et praegu sellist viimast abinõu rakendada ei ole põhjust. Eelkõige seetõttu, et kohtul puudub praegu täielikult ülevaade asja mahukusest. Praegu on selline otsustus menetlus lõpetada mõistliku menetlusaja möödumisega ennatlik," märkis maakohus.

Kohus on jõudnud kuulata ka mitmeid tunnistajaid, kelle hulgas on olnud nii Kofkini alluvaid kui ka linnaametnikke.

Ühtlasi on Savisaare protsessi ilmestanud ka asjaolu, et Keskerakonna eksliidril on korduvalt kohtusaalis tervislik seisund halvenenud ning kahel korral on kiirabi ta haiglasse viinud.

Süüdistuse detailid

Riigiprokuratuur esitas mullu novembri lõpus süüdistuse kuritegude toimepanemises Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, MTÜ-le Eesti Keskerakond, Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole, lisaks veel linnavalitsuse endisele nõunikule ja viiele ettevõtjale.

Kogutud tõendite alusel on Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele esitatud süüdistus korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Esitatud süüdistuse kohaselt võttis Edgar Savisaar olles Tallinna linnapea vastu altkäemaksu ja nõustus sellega seoses oma tööülesannete täitmisega.

Tallinna linna eelarveliste vahendite ebaseadusliku omastamise puhul on tegemist süüdistuse kohaselt linnale eraldatud eelarveliste vahendite kuritarvitamisega kohaliku omavalitsuse volikogu valimisreklaamide valmistamiseks 2013. aastal. Kohtueelse menetluse käigus esitati kahtlustus mitmele linnavalitsuse ametnikule ja eraisikule. Seitsme ametiisiku suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse selle aluse puudumise tõttu, kuna ametnike tegevus ei olnud kantud tahtlusest omastada linna vara erakonnale ega sellega seotud inimestele.

Seitsme inimese suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse oportuniteedi põhimõtetel. See tähendab, et prokuratuuri hinnangul on kahtlustuse saanud inimeste poolt toime pandud kuritegu tuvastatud, kuid nende süü ja roll kuriteo toimepanemisel ei olnud määrav. Kõnealustele inimestele on määratud rahaline kohustus, mis tasutakse riigituludesse, lisaks peavad nad hüvitama osaliselt kriminaalmenetluse kulud.

Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistab riigiprokuratuur ärimehi Aivar Tuulbergi, Alexander Kofkini, Hillar Tederit ja Vello Kunmani. Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele. Reiljan sai kohtueelse uurimise lõppedes süüdistuse Savisaarele altkäemaksu vahendamises.

Kohtu all on juriidilise isikuna ka MTÜ Eesti Keskerakond. Eeluurimisel oli kahtluse alla ka reklaamiärimees Paavo Pettai, kes aga asus prokuratuuriga koostööle ja süüdistust ei saanud.