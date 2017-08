18. augustil toimus Põhja-Korea piiri lähistel suurtükiõppus ning lahinglaskmise ajal plahvatas ühes K9 liikursuurtükis mürsk. Hukkus kaks sõdurit, vigastatuid oli mitmeid. Õnnetuse põhjus pole veel selge, edastas Soome ajaleht.

Soome ostis äsja Lõuna-Korealt 48 kasutatud liikursuurtükki K9 Thunder. Soomel on ka võimalus neid juurde osta.

Praegusel hetkel pole siiski põhjust arvata, et õnnetus käimasolevat tehingut mõjutab.

"Lõuna-Korea on meid informeerinud, et seal juhtus õnnetus. Juhtumi uurimine on pooleli," kommenteeris Soome kaitseväes suurtükkide inspekteerimise eest vastutav Pasi Pasivirta.

"Uurimise ajagraafiku kohta pole mingit informatsiooni, kuid minu arusaamise kohaselt ei viita miski sellele, et see oleks olnud otseselt relvast tulenev õnnetus," jätkas ta.

"Soomuki sees juhtus midagi, mis viis selleni, et laeng süttis laadija süles. Täpsemalt veel asjast ei teata, kuid korealased uurivad seda ja raporteerivad sellest meile," lausus Pasivirta.

Küll aga kaaluvat Soome kaitsevägi võimalust, et nimetatud liikursuurtükkide jaoks ostetakse spetsiaalseid Soomes valmistatud mürske, mis lendavad kuni 16 kilomeetri kõrgusel ja millega saab tulistada rohkem kui 40 kilomeetri kaugusele.

Õnnetus on tekitanud palju muret ka Lõuna-Koreas, sest K9 näol on tegu riigi relvatööstuse ühe esinduslikuma tootega, mida on lisaks Soomele müüdud ka Poolale, Türgile ja Indiale ning kavandamisel on veel tehinguid.

Ka Eestil on plaanis nimetatud liikursuurtükke osta, kuid lõplikku otsust pole veel tehtud. Helsingin Sanomat rõhutab, et Eesti ja Soome ei hangi liikursuurtükke koos, vaid Soome on lihtsalt aidanud lõunanaabreid hanke detailide asjus.

Soome peaks saama esimese partii K9-liikursuurtükke aastavahetuse paiku.