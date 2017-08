Politico: Trumpi maksureformi kõnes saab olema esikohal "populistlik sõnum"

Trumpi kõne eesmärgiks on näidata, et tal on värske visioon USA majanduse "seisakust lahti kangutamiseks" ning et tema ettepanekud pole vaid eelmiste vabariiklastest presidentide ideede taaskasutus, vahendas Politico.

Tegemist on raske ülesandega, sest riigipea on hetkel silmitsi orkaan Harvey tagajärgedega ning ka Demokraatlik Partei on valmis näitama Trumpi maksureformi kui "kingitust" suurfirmadele ja rikkamatele maksumaksjatele.

Politicole on viis allikat administratsioonist kinnitanud, et Trumpi kõne maksureformist keskendub nn populistlikule poliitikale ning kõne on kokku pannud vanemnõunik Stephen Miller, keda peetakse valge Maja "natsionalistliku tiiva" esindajaks.

Näiteks on kõnes hüüdlausetena esile toodud "Kiirkäivita Ameerika" (“Jump-start America”) ja "Võidame jälle" (“Win again").

Ettepanekutest keskendub Trump kõnes meetmetele, mis peaksid muutma USA ettevõtted globaalselt konkurentsi- ja laienemisvõimelisemateks, mis parandaks omakorda ka tööhõivet ja tavaliste ameeriklaste eluolu. Eraisikute jaoks aga muutuvat maksusüsteem lihtsamaks ning keskklassi maksukoormuse vähenemist tutvustab ta kui "kohest palgatõusu tavaliste ameeriklaste jaoks".

Samas pole presidendil kavas eriti detailidel peatuda, sest tegelikkuses vaidlevad Valge Maja ja kongressi vabariiklased veel suure hulga küsimuste üle. Samuti jätab Valge Maja suure osa tööst nagunii kongressi vastavates komiteedes olevate vabariiklaste teha.