Bloomberg: tugevnev euro teeb ekspertidele muret, Draghilt oodatakse otsust

Ekspertide hinnangul on suurenenud tõenäosus, et Euroopa Keskpanga president Mario Draghi võtab peagi euro tugevnemise vastu sõna.

Euro kerkis teisipäeval USA dollari suhtes enam kui kahe aasta kõrgeimale tasemele ehk üle 1,20 dollari valuläve ning hoolimata lühiajalisest kasust pole pankadel mingit kahtlust, et trend jätkub ning see võib omakorda tuua kaasa eurotsooni finantstingimuste kitsendamise, kirjutab Bloomberg.

"Küsimus on nüüd selles, mida võtab ette Euroopa Keskpank septembris, et turgu maha rahustada," kommenteeris Thomas Flury UBS Group AG-st. "Draghi peab kasutama oma talenti, et see euro-dollari liikumine peatada."

Aasta algusest on euro USA dollari vastu tugevnenud 14 protsenti.

Euroopa Keskpanga järgmine temaatiline nõupidamine leiab aset 7. septembril.