Raivo Aeg kandideerib Mustamäel, Viktoria Ladõnskaja Lasnamäel, Kalev Vapper Pirital, Urmas Reinsalu Nõmmel, Tarmo Kruusimäe Kristiines, Sven Sester Kesklinnas, Hendrik Agur Põhja-Tallinnas ja Mart Luik Haaberstis.

Mart Luik lahkus eelmisel reedel Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa valimisliidust Tegus Tallinn, sest see otsustas teha ühise nimekirja Edgar Savisaare valimisliiduga.

"Olen otsustanud oma poliitilise tahte ellu viia IRLi nimekirjas kandideerides. Möödunud nädalal toimus Tallinna valimistel oluline pööre, Jüri Mõisa ja Urmas Sõõrumaa liitumine Savisaare nimekirjaga lõi olukorra, et linnajuhtimine võib jääda sama korruptiivseks kui see seni on olnud. Tallinlased peaksid sellele vastu astuma. Tallinn vajab uut läbipaistvat linnavalitsemist. Ma näen, et IRL töötab kõige pühendunumalt selle eesmärgi nimel," ütles Mart Luik.

Valik IRL-i valimislubadustest