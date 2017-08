Aaviksoo: lapsed võiks kooli minna 1. augustist

"Ma arvan küll. Ma arvan ka see liikumine tõenäoliselt viib meid sinna, et meie pikk suvevaheaeg lüheneb. Siin on küll viidatud klimaatilistele oludele ja pikale masendavale talvele ja et seda päikest on vaja. Ilmselt on see kõik õige, aga ajalooliselt on ju pikk suvevaheaeg seotud põllumajandustöödega, kus kogu elanikkond pidi kaasa lööma ja seda vajadust meil ammu enam ei ole," ütles Aaviksoo.

"Meil paraku ei ole ka enam maavanaemasid, kuhu lapsi viia. Vanaemad käivad tööl, vanaisad käivad tööl, isegi vanavanaisad käivad tänapäeval tööl," lisas ta.

Aaviksoo sõnul on meie ühiskond olulisel määral muutunud ja need põhjused, miks kunagi koolielu niimoodi korraldati, on muutunud. "Ma arvan, et see saab niimoodi sündima. Eesti kooliaasta on üks lühemaid. Ma ei arva, et seda mahtu peaks suurendama, aga see ühe pika vaheaja lühendamine on kindlasti mõistlik," sõnas Aaviksoo.

Küsimusele, mida ta Eesti praeguses haridussüsteemis muudaks vastas Aaviksoo, et revolutsiooni ta ei teeks. "Ma kindlasti hoiaks kinni sellest, mis Eestis on saavutatud, sest me tegelikult oleme üsna hea haridusega riik. Aga ma nõustun nendega, kes ütlevad, et me peaksime pöörama rohkem riigipoolset tähelepanu koolieelsete aastatele," lausus Aaviksoo.

Õppetöö korralduse kohta koolides ütles Aaviksoo, et see ei ole kõige efektiivsem, aga õpetajaid puudu ei ole.