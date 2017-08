Taani politsei kontrollib, kas Madseni allveelaevas leidub peidetud ruume

Rootslannast ajakirjaniku Kim Walli surma asjaolusid uurival Taani politseil on kavas üle kontrollida leiutaja Peter Madseni ehitatud allveelaev, et teha kindlaks, kas aluses leidub ka peidikuid.

Politsei kinnitas teisipäeval välja saadetud pressiteates, et allveelaeva skaneerimisel kasutatakse maksuameti tehnoloogiat, mida tavaliselt kasutatakse erinevatest sõidukitest salakaubaveoks kasutatavate peidikute otsimiseks, vahendas The Local.

Võimude hinnangul ei saa praegu välistada võimalust, et Madseni allveelaevas on samuti varjatud ruume.

"Me otsime, lähtudes juhtumi iseloomust, tõendeid kuriteo kohta, võimalikke relvi ja muud sellist. Me rõhutame, et skaneering viiakse läbi avastamata ruumide olemasolu välistamiseks, mitte aga mingite kindlate kahtlustuste tõttu," seisis politsei pressiteates.

Taani politsei jätkab hetkel ajakirjanik Walli surnukeha ülejäänud osade otsinguid, kuhu on kaasatud nii õhusõidukid kui ka näiteks veest otsimiseks koolitatud politseikoerad.

Wall oli teadmata kadunud alates hetkest, mil ta läks 10. augusti õhtul Kopenhaagenis Madseni ehitatud allveelaeva pardale. Põhjuseks oli see, et Wall oli tegemas leiutajast uudislugu.

Võimud hakkasid allveelaeva otsima järgmise päeva hommikul, kui Walli elukaaslane teatas, et naine on kadunuks jäänud.

Allveelaeva asukoht tuvastati sama päeva õhtupoolikul, mil Madsen teatas, et ta on teel sadama poole. Seejärel aga allveelaev uppus. Leiutaja päästeti, kuid ajakirjanik on endiselt kadunud, sest Öresundi väina põhjast kaldale toodud allveelaevast teda ei leitud.

Madsen väitis esialgu, et ta jättis Walli Kopenhaageni sadama lähistele - täpsemalt Refshaleøeni saarele - juba 10. augusti õhtul. Samas muutis ta oma selgitusi pärast seda, kui sai selgeks, et kogu sadama piirkond on valvekaamerate vaateväljas.

Taani politsei kinnitusel tunnistas Madsen hiljem ülekuulamisel, et Wall sai tema allveelaeva pardal toimunud õnnetuses surma ning et ta mattis naise merre.

Walli surnukeha torso leiti Kopenhaageni lähedalt merest 21. augustil ülejäänud kehaosi pole leitud. Politsei hinnangul olid pea, käed ja jalad surnukeha küljest tahtlikult eraldatud. Samuti oli surnukeha külge seotud metallist raskus, et tagada selle uppumine. Walli verd leiti ka pinnale toodud allveelaevast.

Leiutaja Madsen on olnud vahistatuna alates 12. augustist ning teda kahtlustatakse praegusel hetkel mõrvas. Kohalikus meedias on rohkelt küsimusi tekitanud võimaliku kuriteo motiiv, sest esialgsetel andmetel mingit tüli Madseni ja Walli vahel varem polnud.

46-aastane Madsen on maailmakuulus amatöörist raketi- ja allveelaevaleiutaja, kes veedab palju aega oma Kopenhaagenis asuvas laboratooriumis.

Uppunud UC3 Nautilus on üks maailma suuremaid amatööri poolt ehitatud allveelaevu. Madsenil õnnestus allveelaev ehitada ühisrahastusprojekti abil.

UC3 Nautilus lasti esimest korda vette 2008. aastal ning pärast seda on sellega käinud sõitmas mitmed ajakirjanikud.