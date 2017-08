Aas kohtus: Savisaar soovitas Meritoni, võtsin seda kui linnapea eelistust

Aas meenutas, et INTA kongressi Tallinnas korraldamise idee tuli Savisaarelt ning selleks moodustati linnavõimu juures spetsiaalne komisjon, mida Aas juhtima hakkas. Töögrupi ülesanne oli ajada kongressi korraldamisega seotud asju ning põhiline raskus oli linna välissuhete teenistusel.

Kongressi toimumiskoha otsimist juhtis välissuhete teenistuse juht Heili Luik, meenutas Aas, lisades, et asukoha üle langetati lõplik otsus pärast seda, kui linnaametnikud olid tutvunud nii Viru hotelli kui ka ärimees Alexander Kofkinile kuuluva Meritoni hotelliga.

Aasa sõnul informeeris Luik teda sellest, et Meritonis on paremad tingimused kui Virus.

Aas meenutas, et Viru hotell oli tõesti pikalt esimene valik, kuid see muutus, kui linnaametnikud olid Meritoni väisanud.

Aas tunnistas, et rääkis Savisaarega palju INTA kongressist ning muuhulgas ka sellest, kus üritust võiks korraldada. Aas lisas, et Savisaar avaldas talle möödaminnes arvamust kongressi toimumiskoha osas, märkides et üritus võiks toimuda Meritonis. Sealjuures ei olnud selleks ajaks töögrupp veel kujundanud otsust, kus kongress toimuda võiks.

Aasa sõnul võttis ta Savisaare öeldut, kui linnapea eelistust kongressi toimumise osas ning selles pole midagi erilist.

Ühtlasi kinnitas Aas, et ei jaganud Savisaare öeldut kellegagi ja ei võtnud seda kui linnapea korraldust. Aas lisas, et Savisaare öeldu ei mõjutanud kuidagi otsust, mille linnavõim võttis vastu kongressi asukoha määramisel.

Aas märkis, et ei mäleta kohtumist Savisaarega, kus INTA kongressi asukoht arutlusel oli, ning ta on nüüd meenutanud toimunut kohtus kõlanud helisalvestiste abil.

Kofkini firma Estkompexim Toitlustus OÜ kohta rääkides märkis Aas, et on selle ettevõtta tegevusega linnaametnikuna kursis olnud. Aas ütles, et puutus selle firmaga kokku peamiselt kõrvalise isikuna, küll aga tegeles ta otseselt Estkompexim Toitlustusega siis, kui selgus, et ettevõtte müügikioskitel puudusid tegevus- ja kasutusload. Aasa sõnul kutsus ta ettevõtte esindaja välja ja ütles, et asjad tuleb korda ajada. Ühtlasi märkis Aas, et selline olukord polnud tavapärane.

Küsimusele, kuidas probleemolukord Estkompexim Toitlustuse kioskitega lahenes, märkis Aas, et ei mäleta seda täpselt. Ta märkis, et ettevõtted kiirustavad sageli äritegevuse alustamisega ning siis võib tekkida ka olukord, et kõik vajalikud load pole korras.

Aas kinnitas kohtule, et Savisaar ei ole talle kordagi andnud korraldust eelistada Estkompexim Toitlustust.

Tallinna teavituskampaania klippide osas märkis Aas, et Tallinna linnavõimu hinnangul ei ole Savisaar nende reklaamiklippide tootmisega linnale otsest kahju tekitanud, sest linn sai nende klippide kaudu mainekasu.

Ühtlasi meenutas Aas, et ühel klipil oli ta linnavalitsuse liikmena ka ise tegev. Tegemist oli klipiga, mis oli seotud eakatele suunatud soodustustega. Aas märkis, et ei näinud toona ega näe ka praegu ebakõla klipi tegemises valimiste eel.