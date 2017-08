Rootsi valitsus plaanib libauudistega võitlemiseks ajalehtede maksukärbet

Rootsi valitsus on välja käinud eelnõu, mis kaotaks paberil ilmuvate ajalehtede reklaamitulule kehtestatud erimaksu. Valitsus loodab, et see samm innustab väljaandeid rohkem kvaliteetse ajakirjandusega tegelema ning seeläbi ka libauudistega võitlema.

Praegu peavad paberil ilmuvad ajalehed ja ajakirjad maksma spetsiaalset 2,5 protsendi suurust maksu reklaamitulu pealt juhul, kui see ületab 75 miljonit krooni ehk umber 7,8 miljonit eurot, vahendas The Local.

Väljaanded on kurtnud, et nimetatud maks kahjustab nende konkurentsivõimet niigi keerulisel ja karmimaks muutunud meediamaastikul.

Nüüd soovibki valitsus viia ellu otsuse, et seda maksu ei pea enam maksma päevalehed ja kõik perioodilised ajakirjandusväljaanded, mis ilmuvad vähemalt neli korda aastas.

Rahandusministeerium ütles plaani selgitades selgelt välja, et valitsuse lootuseks on selle sammuga toetada "libauudiste ajastul" kvaliteetset ajakirjandust.

"Rootsi ajalehti ja ajakirjandust on täna vaja rohkem kui kunagi varem. Ning me kuuleme neilt, et nad tahavad selle maksu kaotamist, seega me loodame, et kui nad seda enam maksma ei pea, saab meil olema rohkem uurivat ajakirjandust ning ehk õnnestub ka rohkem ajakirjanikke tööle võtta," seisis ministeeriumi teates.

Paberväljaannete jaoks mõeldud maksukärbe peaks jõustuma 2018. aasta jaanuaris ning praegu teeb valitsus plaane ka selleks, et digitaalse meedia tootmiskulu vähendada.

"Valitsus soovib ka langetada nn digitaalset käibemaksu, kuid see on teema, mis vajab veel konsultatsioone ja konsensust Euroopa Liidu tasandil," märkis rahandusministeerium.

Praegu võib iga liikmesriik langetada paberväljaannete käibemaksu taset, kuid digitaalse meedia puhul seda teha ei saa ning seal on tase fikseeritud 25 protsendi peal. Euroopa Liidu Nõukogu töötab praegu ettepaneku kallal, mille eesmärgiks on sellist erinevust kahe ajakirjandusformaadi vahel tasakaalustada, kuid mingi kokkuleppeni pole veel jõutud. Edasisi arenguid loodetakse siiski näha käesoleva aasta teises pooles.