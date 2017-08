Ettevõtete tegelike omanike avaldamine muutub kohustuslikuks

15. septembrist hakkavad kehtima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatused, mis näevad muu hulgas ette, et ettevõtjad peavad äriregistris avaldama tegelike kasusaajate andmed. See peaks aitama võidelda maksude vältimise vastu ja suurendama juriidiliste omandisuhete läbipaistvust.

Alar Jäger ütles ERRile, et kogu Euroopas ei sisalda äriregistrite süsteem piisavalt infot tegelike kasusaajate määramiseks.

"Sageli liigub omanikeahel üle riigipiiride ja ei kata infohulka ära," selgitas ta. "See ei ole ainult Eesti mure. Praktiliselt kõigis riikides on nii, et tegelikku kasusaajat keegi ei tea".

Seaduse järgi peaks infot omama need, kelle kaudu liigub raha - notarid, advokaadid, aga eelkõige pangad.

"See ahel võib ulatuda kümnetesse ettevõtetesse, kus omandisuhe üksteise kukil istub. Kui mingis tasandis tekib oma aktsiate ring, ei ole üldse lihtne välja arvutada, kelle käes on kui palju kaudset osalust."

"On kaks asja - esiteks abstraktne nõue kõikidele riikidele, et on vaja luua süsteem, mis tagaks tegeliku kasusaaja info olemasolu. Teine on nõue pangale, et pead tundma klienti ja teadma, kes on tegelik kasusaaja. Need kaks nõuet otsapidi väga hästi kokku ei jookse," nentis Jäger.

Tema sõnul saab riik panna ettevõtted deklareerima, et nende esindaja ehk juhataja ütleks, kes on tegelik kasusaaja. Kui tegu on aga Eesti ettevõttega, kelle omanik on välismaal ning välismaise ettevõtte omanik on omakorda veel mõne kolmanda riigi ettevõte, ei pruugi juhataja vastust teadagi ja väga keeruline on teda ka vastama panna.

"Eesti on selles mõttes erandlikus olukorras, et meil on omanikuinfot äriregistris väga palju ja see on suhteliselt täpne," märkis Jäger, kelle sõnul arvutab Creditinfo kapitaliosaluste põhimõttel välja, kes on lõplik omanik ja millise protsendi ulatuses.

Ta lisas, et seadusemuudatusega võtab riik kohustuse selline andmekogu äriregistri juurde luua ja see saab olema deklaratiivne register. Teine seadus ütleb aga, et kui äriregistril on valeinfo, peab pank igal juhul selle üle kontrollima, et õige info kätte saada. Kui see aga ei õnnestu, siis on pangal alati õigus klienti mitte teenindada.

Ta tõi välja, et Eestis on üle 90 protsenti äriühinguist sellised, kus otsene omanik on füüsiline isik ehk tegelik kasusaaja on nii juhataja kui omanik. Ettevõtteid, kus omanikestruktuur on keerulisem, on protsentuaalselt vähe.

Samas rõhutas ta, et Eestis ei ole asjad pahasti - kõik osapooled on väga pingutanud, et asja mõistlikult lahendada.