IRL-is lähevad tselluloositehase teemal arvamused lahku

Kiisler ütles kolmapäeval ERR-ile, et tselluloositehase rahamine Emajõe kaldale nõuab korralikku ja kvaliteetset keskkonnamõjude hindamist.

"See on otsustav. Kui keskkonnamõjude hinnang näitab, et see keskkonda ei kahjusta, siis ettevõtjate investeeringu üle Eestisse on hea meel," lausus Kiisler.

Kiisleri erakonnakaaslane Peeter Laurson on sellega aga kategooriliselt vastu.

"Seisame täielikult reostusohtliku tselluloositehase vastu. Me näeme, et uisapäisa sellise asja tegemine võib Tartu keskkonda oluliselt mõjutada ja sedakorda kehvemuse suunas," selgitas Laurson.

Kiisler ütles selle peale, et ei ole Laursoniga rääkinud ja ei oska öelda, mis küsimused kohalike jaoks muret teevad.

"Täiendavate töökohtade ja investeeringute vastu ei ole ilmselt kellegil midagi," arvas Kiisler siiski.