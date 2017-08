Valge Maja endine pressiesindaja Sean Spicer sai lõpuks võimaluse kohtuda paavstiga. Käesoleva aasta mais pälvis USA meedias laialdast tähelepanu see, et sügavalt usklik katoliiklane Spicer kärbiti välja president Donald Trumpi delegratsioonist, mis käis Vatikanis paavst Franciscusega kohtumas.

Spicer külastas Vatikani ning sai võimaluse paavsti audientsile pääseda möödunud nädalavahetusel, sest ta kuulus katoliiklasest rahvasaadikuid ja poliitikuid koondava ühenduse International Catholic Legislators Network delegatsiooni koosseisu, vahendas Politico.

Vatikani ajaleht L’Osservatore Romano avaldas ka foto sellest, kuidas Spicer ja tema perekond paavstiga kohtuvad.

Enne Trumpi ja paavst Franciscuse maikuist kohtumist rääkis Spicer ajakirjanikele, et ootab kohtumist kirikupeaga väga ning et tal on kavas võtta kaasa ka palvehelmed, et paavst neid õnnistada saaks.

Peagi aga teatasid Valge Maja ametnikud, et Vatikan palus neil delegatsiooni koosseisu kärpida. Trumpiga läksid lisaks tema pereliikmetele kaasa näiteks nõunikud Hope Hicks, Dan Scavino ja Keith Schiller, rahvusliku julgeoleku nõunik H.R. McMaster, välisminister Rex Tillerson ning viimase nõunikud Brian Hook ja Margaret Peterlin. Mees, kellele see kohtumine võib-olla usulises mõttes kõige rohkem tähendas, jäi aga delegatsioonist välja.

Spicer astus Valge Maja pressiesindaja ametikohalt tagasi 21. juulil pärast seda, kui Trump oli võtnud kommunikatsioonijuhina tööle Anthony Scaramucci. Scaramucci peamiseks rivaaliks Valges Majas oli personaliülem Reince Priebus, kes oli Spiceri pikaaegne kaasvõitleja juba vabariiklaste rahvuskongressi (RNC) päevilt. Scaramucci kaotas oma töökoha vaid 10 päeva hiljem, natuke aega pärast Priebust.

Erinevalt Priebusist ja Scaramuccist töötab Spicer hetkel veel Valges Majas, sest ta aitab tööasju oma järeltulijale Sarah Huckabee Sandersile üle anda. Tema viimaseks tööpäevaks Valges Majas on 31. august.