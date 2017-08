Leedu ei jõudnud Lätiga ühise Balti LNG turu asjus kokkuleppele

"Kahjuks kokkuleppele jõudmine ebaõnnestus. Kui vaja, võime informatsiooni pakkuda, aga Lätil on täna projekti osas reservatsioonid ja me peame vist eestlastega koos mõtlema, mis edasi saab," ütles peaministri nõunik Deividas Matulionis kolmapäeval BNS-ile.

"Kahtlemata on Klaipėda LNG terminali ostmise küsimus endiselt päevakorras," lisas nõunik.

Nõuniku sõnul uuritakse, kas on võimalik Eestiga leppele jõudmisel tagada Euroopa Liidu toetus Norra Hoegh LNG-lt LNG hoidla ja taasgaasistamise ujuvsüsteemi ostmisele.

Samas nentis ta, et on liiga vara öelda, kas Euroopa Komisjon käsitleks sellist kahe riigi vahelist kokkulepet regionaalsena. Tema sõnul on Lätil aga endiselt võimalus leppega liituda, juhul kui nad seda tahavad.

"Kui Läti ümber mõtleb, oleme me valmis rääkima, aga praegu on olukord nagu ta on. Regionaalsed kokkulepped ei ole nii lihtsad kui me tahaks ja peame nentima, et me ebaõnnestusime," ütles Matulionis.

Matulionise sõnul ei ole Leedu valitsus Lätilt veel ametlikku vastust saanud ning põhjalikumat teavet oodatakse, kui Leedu peaminister Saluius Skvernelis järgmisel nädalal Varssavis oma Balti kolleegidega kohtub.

Läti valitsus otsus teisipäeval enne kokkuleppe osas otsuse tegemist küsida projekti kohta Eestilt ja Leedult lisateavet.