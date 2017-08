Euroopa Komisjon tahab kõikide alkohoolsete jookide märgistamist

Euroopa Komisjon tahab, et alkohoolsete jookide märgistamine hõlmaks kõiki alkohoolseid jooke selleks, et tarbijaid mitte segadusse ajada.

Praeguse korra kohaselt ei ole kohustust märkida alkohoolsete jookide pakenditele informatsiooni koostisainete kohta ja toitumisalast teavet, mida tuleb teha aga teiste toiduainete puhul, vahendas Euractiv.

Tänavu 13. märtsil pakkus Euroopa Komisjon alkoholitööstusele lisaaastat selleks, et töötada välja enda vabatahtlik algatus ning teha ettepanek koostisainete nimekirja ja toitumisalase teabe kohta.

Brüsselis tekitas aga sellise eneseregulatsiooni tõhusus alkoholi märgistamisel teravaid arutelusid. Rahvatervise aktivistide hinnangul anti alkoholitööstusele liiga palju tegevusruumi regulatsioonide vältimiseks, kuid ettevõtete sõnul on eneseregulatsioon ainus viis, kuidas tegeleda riikide erineva suhtumisega alkoholi.

Euroopa Komisjoni tervise- ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis ütles, et kogu alkoholisektor peaks aasta jooksul töötama välja ettepaneku märgistamise kohta.

"Komisjoni arvates peaks see lähenemine hõlmama kõiki alkohoolsete jookide tüüpe selleks, et vältida tarbijate hulgas arusaamatusi või segadust ning võimaldada erinevate alkohoolsete jookide võrdlemist," ütles volinik.

Ta lisas, et tööstusel on üks aasta ettepaneku tegemiseks ning kui see on esitatud, siis hindab komisjon selle ühilduvust EL-i seadusega.

EL-i allikad ütlesid hiljuti Euracitivile, et kui tööstus ei suuda kokkuleppele jõuda, algatab komisjon mõjuanalüüsi, mis kaalub nii regulatiivseid kui ka mitteregulatiivseid variante.

Alkoholitööstus on soovitanud esitada toitumisalast ja koostisosade informatsiooni veebis, mitte pudelitel. Nende hinnangul on selle peamine eelis see, et tarbijad saavad siis täieliku teadmise sellest, mida nad tarbivad.

Euroopa alkoholipoliitika liidu (Eurocare) hinnangul pole veebis märgistamine aga piisav. "Argument, et märgistuse jaoks pole piisavalt ruumi, ei ole õigustatud, eriti veinipudelitel on palju ruumi, mida saaks kasutada tarbijatele info edastamiseks," kommenteeris Eurocare.