Läti jätkab lubadustest kinnipidamisega ja Läti kaitsekulutused ületavad järgmisel aastal kaks protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), lisas riigipea.

"Samal ajal peab meie ühiskond olema erakordselt ettevaatlik meedias kajastatud informatsiooni suhtes - inimesed peavad olema kriitilised ja teadma, kuidas informatsiooni kategoriseerida," rõhutas Vējonis, kelle hinnangul võidakse selliste õppuste ajal korraldada mitmeid erinevaid provokatsioone.

Moskva teatel osaleb 14.-20. septembrini kestval õppusel 12 700 sõjaväelast Valgevenest ja Venemaalt.

Ukraina ja Poola kindralstaabi ülemad arutavad Zapadi üle

Ukraina ja Poola kindralstaabi ülemad Viktor Muženko ja Leszek Surawski arutavad Kiievis kolmapäeval Vene-Valgevene ühisõppusi Zapad 2017.

"Kõnelustel arutatakse sõjalist koostööd puudutavaid tähtsaid küsimusi, iseäranis kahe riigi peakorterite ja vägede korraldatud ühiste õppuste ja harjutuste arvu kasvatamist. Teised arutelupunktid puudutavad Vene-Valgevene strateegiliste ühisõppustega Zapad 2017 kaasnevate potentsiaalsete ohtude hindamist," teatas Ukraina relvajõudude pressiteenistus kolmapäeval.

Moskva: Zapad-2017 on "puhtalt kaitse-eesmärgiline"

Venemaa tõrjus teisipäeval lääne muret seoses Venemaa ja Valgevene eelseisvate ühisõppustega Zapad 2017, kinnitades, et õppuste eesmärk on "puhtalt kaitsealane" ja need ei ole suunatud konkreetse vaenlase vastu.

"Õppustel Zapad-2017 on terrorismivastane fookus ja puhtalt kaitsealane iseloom," ütles asekaitseminister Aleksandr Fomin ajakirjanikele.

Fomin kritiseeris rahvusvahelist meediat, mis levitab tema sõnul eelseisvate õppuste kajastamisel "müüte niinimetatud Vene ohust".

"On isegi öeldud, et õppused Zapad 2017 on stardipunkt "invasiooniks või okupatsiooniks" Leedus, Poolas või Ukrainas," lisas aseminister.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles juulis, et tal on põhjust uskuda, et õppustel osaleb "oluliselt rohkem vägesid kui ametlikult teatatud".

Reedel kutsus Stoltenberg Kremlit tagama õppuste läbipaistvus ja prognoositavus ning hoiatas, et NATO "jälgib õppusi väga tähelepanelikult".