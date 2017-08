Palk kasvas järsult kõigis Baltimaades

Teises kvartalis kasvas keskmine kuupalk järsult kõigis Baltimaades, kõrgeim on see aga endiselt Eestis, selgub Balti statistikaametite andmetest.

Eesti keskmine brutokuupalk tõusis aastavõrdluses 6,8 protsenti 1242 euroni. Läti kasvas see samas 8,7 protsenti 927 euroni ning Leedus 8,7 protsenti 838,7 euroni.

"Tööturg soojeneb ja jätkab selle tegemist tulevastel aastatel. See on majapidamistele hea, sest nad saavad rohkem kulutada. Ettevõtted peavad aga mõistma, et palgatõus mida ei kompenseeri produktiivsuse kasv, võib mõjutada kasumlikust, võimekust investeerida ja võimekust elada üle tulevasi kriise," ütles Swedbaki Läti peaökonomist Martins Kazaks.

"Kahjuks palgasurve säilib ja me näeme seda Eestis ja Leedus, kus äritsükkel on juba küps," jätkas Kazaks.

"Tööjõupuudus ei ole Lätis nii suur kui see oli enne kriisi, kuid trendid ei ole head. Äride esindajad on märkinud, et töötajaid on raske leida, eriti ehitussektoris ning see pole vaid Läti probleem. Sellised kaebused kostuvad ka Eestist, Leedust, Poolast, Tšehhist, Ungarist ja teistest Ida-Euroopa riikidest," lausus Citadele ökonomist Martins Abolins.