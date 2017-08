Tuomioja: Soome ajakirjaniku Venemaa-teemaline küsimus Trumpile oli piinlik

Soome ajakirjanik küsis esmaspäeval Washingtonis president Sauli Niinistö ja Trumpi ühise pressikonverentsi ajal viimaselt, kas USA tuleks appi, kui Venemaa ründaks Soomet, vahendas Helsingin Sanomat.

Tuomioja kirjutas Facebookis, et on "kuidagi piinlik, kui mitte häbi" soomlasest ajakirjaniku küsimuse pärast pressikonverentsil, mis järgnes "ilmselgelt õnnestunud" presidentide kohtumisele.

Helsingin Sanomat helistas eksvälisminister Tuomiojale, et küsida, mis selles küsimuses siis niivõrd piinlikku oli.

Miks oli küsimus teie arvates niivõrd piinlik?

Küsimus räägib kummaliselt halvast enesekindlusest. Sellest, et Soomes justkui kujutatakse ette või kardetakse Venemaa rünnakut ja et selle vastu on vaja USA abi.

Kas see pole ajalooliselt arusaadav, et soomlased võivad selle küsimuse üle mõelda?

See ei ole mingi peavool. On olemas neid, kes soovivad viskuda NATO embusse ja kujutavad ette, et meie julgeolek on sõltuv mingist välismaisest abist. Loomulikult me oleme teinud ettevalmistusi selleks, et kriisiolukorras saame ja meil on õigus abi saada ja vastu võtta. Kuid Soome julgeolekut selle peale ei rajata.

Meil on laialdase ühise arusaama alusel võetud läbi nii välis- ja julgeolekupoliitiline kui ka kaitsepoliitiline aruanne. Parlament on olnud oma vastustes vägagi üksmeelne. Meil ei ole mingit erilist Soomet ähvardavat ohtu.

USA võimalused avaldada mõju maailmarahu hüvanguks on küll täiesti teisel tasandil kui selles hüpoteetilises abis Soomele. Ma oleksin hea meelega näinud, et soomlastest ajakirjanikud oleksid küsinud nende kohta.

Mida oleks ajakirjanikud pidanud küsima?

Kui soovitakse teada, kuidas Ameerika Ühendriigid avaldavad mõju maailma turvalisemaks muutumisele, oleks pidanud küsima, kuidas USA on pühendunud kliimamuutusega võitlemisele. See on pikemas perspektiivis vaieldamatult kõige suurem julgeolekuoht. Praegusel hetkel on taustaks see, et USA on räsitud varem erakordseks peetud ilmastikunähtuse tagajärgedest.

Millise sõnumi sai teie arvates Trump selle küsimuse põhjal soomlaste mõttemaailma kohta?

Ma ei hindaks seda üle. Trumpil on muudki mõelda, kuid need küsimused, kuid loomulikult seda jälgitakse ja pannakse tähele laiemalt mujal.

Kus mujal?

Mujal meedias. USA edastatakse sellist pilti, et soomlased on jube hirmul ja vajavad USA toetust. Ma arvan, et targemad loomulikult teavad ja tunnevad olukorda paremini.

Täismahus video pressikonverentsist: