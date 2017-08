Valimisliidud selgitavad | ühistegevus on eduka lõimumise võti

Nii roheliste esinaine Züleyxa Izmailova kui ka valimisliidu “Vaba Tallinna kodanik” esinumber Erki Vest leiavad, et muukeelsete pealinlaste kaasamiseks on vaja luua paremad võimalused ühistegevuseks eestlastega. Valimisliidu “Savisaare nimikiri” esindaja Olga Ivanova seevastu märgib, et venekeelsed elanikud valivad eelkõige selle jõu, kes suudab neid ka riiklikul tasemel esindada.

Züleyxa Izmailova rõhutab, et venekeelsete elanike kaasamisel ei tohi vastandada linna- ja riigivõimu. Tema hinnangul on see olnud peamiseks põhjuseks, miks eesti- ja venekeelse kogukonna vahele on jäänud lõhe.

Samas tõdeb Izmailova, et noorte hulgas on integratsioon olnud tõhusam. Ta lisab, et näiteks roheliste idee luua linnaaiandid looksid puutepunkti eestlaste ja venelaste vahele.

Olga Ivanova sõnul on valimised loodud selleks, et inimesed saaksid osaleda ja kaasa rääkida võimu kujundamisel. Teisalt märgib Ivanova, et kohalike omavalitsuste valimised on ainsad valimised, kus halli passi omanikud saavad öelda oma sõna.

Sestap leiab Ivanova, et antud sihtgrupp ei langeta valikut mitte ainult kommunaalküsimustest lähtudes, vaid kaalub, kas mõni jõud saab neid esindada ka riiklikul tasemel.

Erki Vest toonitab, et Tallinnas toimub lõimumine ainult läbi ühistegevuste. Ta toob näiteks Maria Derlõši algatatud projekti “Lasnaidee”, mille käigus peeti piknikke ja talgusid. Kuid Vesti arvates oleks taolisi projekte veel vaja ning omavalitsus peaks neid toetama. Seejuures ei mõtle Vest ainult rahalist toetust, vaid tema arvates tuleks vähendada projektide teostamisega seotud bürokraatiat.