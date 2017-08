Vitsur: palgatõusu aeglustumist ei ole oodata

"Paistab, et lootused palgasurve alanemisele nagu aasta algusel loodeti, momendil täies ulatuses ei täitu. Esiteks osutusid möödunud aasta viimase kvartali ja selle aasta esimese kvartali majanduskasv ning ootused selleks ja järgnevaks aastaks just Euroopas märgatavalt paremaks kui aasta tagasi või kui nad veel selle aasta kevadel olid. Paranenud konjuktuur toob aga alati kaasa täiendavad pinged tööjõuturul," ütles Vitsur BNS-ile.

"Lisaks sellele tunneb tunneb terve maailm puudust IKT valdkonna töötajatest, mistõttu enam kui 200 eurone palgatõus selles sektoris ei olnud mingiks üllatuseks," märkis Vitsur. Tema sõnul oli palgatõus suhteliselt suur ka energeetikas ja mäetööstuses. "Seejuures tuleb arvestada seda tõsiasja, et energeetikutele oli 2016 üsna nadi aasta. Ja nii tulebki välja, et sellises olukorras, vaatamata sellele, et palgakasv on meil väga kiire ja ohustab mitmete ettevõtete tulevikku, on palgakasvu tuntavat aeglustumist oodata hetkel siiski väga problemaatiline," lisas ta.

Keskmine brutokuupalk kasvas teises kvartalis aastaga 6,8 protsenti 1242 euroni. Neli järjestikust kvartalit aeglustunud palga aastakasv kiirenes ja oli 1,1 protsendipunkti kiirem kui eelmises kvartalis.