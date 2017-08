Vene saatkond kritiseeris ajakirjanike akrediteeringuta jätmist

Vaatamata sellele, et suremus on kogu Euroopas viimastel kümnenditel jätkuvalt langenud, pole muutunud see, et madalama sissetuleku, hariduse ja tööalase positsiooniga inimestel on reeglina kõrgem suremus ja kehvem tervis kui paremal järjel inimestel, selgub Euroopa sotsiaaluuringu andmetest.