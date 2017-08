Video: PPA lennusalga vana seirelennuk jõudis lennundusmuuseumisse

Lennusalgal on kõik alati täpselt kirjas ning kolmapäeval lennundusmuuseumisse saabunud L-410 tegi oma viimase lennu 3. detsembril aastal 2015 Kuressaarest Tallinna. Tegemist oli meditsiinilennuga, mis kestis 41 minutit ja lennuk maandus kell 12.10 Tallinna lennuväljal, vahendas "AKtuaalne kaamera".

Et see jäi viimaseks lennuks, siis ei teatud, kuid kolmapäeva hommikul kell 8, pea kaks aastat hiljem, oli lennuki ümber taas suur sagimine.

"Nädalavahetusel võtsime ta lahti, võtsime kere ja tiiva lahti, kuna ta on nii lai lihtsalt, et muidu ei ole võimalik teda transportida. /.../ Eks ta ole oma aja ära elanud ja kuuldavasti tulevad uued lennukid. Tema aeg on läbi saanud ning muuseum on hea koht, kus ta pensionile saata," rääkis AS Panaviatic Maintenance tegevjuht Kristjan Tõniste.

Sama lennuk pani Eestis esimest korda rattad maha 1992. aastal, Eesti riigi teenistusse asus lennuk 1993. aastal, kui loodi riiklik lennusalk. "See tuli Saksamaalt abi korras, sakslastel ei olnud enam vaja selliseid ja kaks tükki tulid Eestisse," ütles PPA lennusalga ülema kohusetäitja, eskadrilliülem Aleksandr Lamus.

Sellest ajast on lennuk olnud töös seirelendudel, et avastada merereostust või metsatulekahjut, teinud patrull- ning meditsiinilende.

Kolmapäeval mõni minut pärast kella 11 algas tema viimane sõit.

Lennuki viimane sõit Tallinnast Tartusse, mis kulges küll mööda maad ja neljarattaliste abiga, kestis kokku peaaegu neli tundi.

Kuigi oma põneva ajaloo tõttu vääriks lennuk muuseumis aukohta ehk eraldi angaari, siis seda ei ole talle praegu võimalik pakkuda. Lennuki tiibade siruulatus on nii lai, et ühtegi olemasolevasse angaari see ei mahu.

Sellegi poolest saab L-410 paigutatud tähendusrikkasse kohta, oma eellase An-2-e kõrvale. "Nõukogude ajal juba otsustati, et An-2-l on vaja kaasaegset järglast ja siis Tšehhoslovakkia sai selle ülesande või võitis konkursi," selgitas lennundusmuuseumi juhataja Mati Meos.

Et L-410 kõigi lennundusmuuseumi külastajate ees oma endises hiilguses särada saaks, tuli aga lennuk ka tagasi kokku monteerida.

"Lennuki tiib on suhteliselt kerge - alla ühe tonni - ja täna on siiski tuuline ilm. Kui lennuki tiival ei ole raskust küljes, siis võib teatud ohtusid näha, viib tiiva minema," rääkis Meos.

Paari tunni pärast oli aga tiib tuulele vaatamata kere küljes tagasi ja lennuk sai asuda lennundusmuuseumi õuel väärikat pensionipõlve nautima.