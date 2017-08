USA Texase osariigi tulvadest üleujutatud keemiatehases kärgatas kaks plahvatust, vahendas Prantsuse operaatorfirma Arkema Inc. kohalikke päästeametnikke.

"Umbes kell kaks hommikul (Eesti aja järgi kell 10) teavitas Harrise maakonna kriisijuhtimise keskus (EOC) meid kahest plahvatusest ja musta suitsu kerkimises Arkema Inci tehasest Crosby linna tehasest Texase osariigis," seisis kompanii avalduses.

Ettevaatusabinõuna olid ametnikud juba varem evakueerinud ala tehase asukohast kolme kilomeetri ulatuses.

Tehas on üle ujutatud, mistõttu on kahjustada saanud selle tähtsad jahutussüsteemid ja katkenud on elektrivarustus, ütles Arkema tegevjuht Rich Rowe.

"Tehas võib nüüd plahvatada, mis võib omakorda vallandada suure tulekahju. Kõrge tulvavee ja elektrikatkestuse tõttu ei ole meil võimalik seda takistada," ütles Rowe varem avalduses.

Tehases käideldakse orgaanilisi peroksiide, mis plahvatavad kergesti.

Rowe vabandas kõigi ees, keda oht puudutab, ning lubas teha koostööd võimudega olukorra lahendamiseks.

Raport: Harvey laheb Texasele maksma 58 miljardit dollarit

Texase osariiki laastava tormi majanduslikud kahjud küünivad umbes 58 miljardi USA dollarini ehk 49 miljardi euroni, prognoosis Saksa uurimiskeskus.

Valdava osa ainelisest kahjust põhjustavad üleujutused, ilmneb kriisijuhtimise ja riskivähendamise tehnoloogia keskuse CEDIM neljapäeval avaldatud raportist.

Kui ennustus 49 miljardi euro suurusest kahjust paika peab, oleks Texast tuuseldanud orkaan Harvey maailma kulukuselt üheksas loodusõnnetus 20. sajandi algusest saadik.

Purustuste lõplik ulatus ei ole veel selge, sest Harvey ei ole veel lõplikult raugenud.

Inimohvrite arv on kerkinud 33-ni

Võimude hinnangul on Harvey tormituulte või paduvihmade otsese või kaudse tulemusena Texase osariigis surma saanud 33 inimest.

Kinnitust on leidnud kümne inimese surm mitmes Kagu-Texase maakonnas, Harveyga võivad seotud olla veel 23 surmajuhtumit, ütles kolmapäeval Tricia Bentley Harrise maakonna kohtuekspertiisi büroost.

Ametiisikud kardavad, et üleujutuse taandudes võib Houstonis ja ümberkaudsetes asulates ilmneda veel ohvreid.

"Ma kardan, et ohvreid leitakse veel," lausus Harris maakonna šeriff Ed Gonzalez pärast seda, kui tulvavete minema kantud furgoonautost leiti ühe perekonna kuue liikme, sealhulgas nelja alla 16 aasta vanuse lapse surnukehad.

Harvey on raugenud troopiliseks madalrõhkkonnaks

Harvey on raugenud orkaanist troopiliseks madalrõhkkonnaks, teatas kolmapäeva õhtul kohaliku aja järgi Ühendriikide orkaanikeskus.

Harvey kese on Louisiana keskosa kohal ja see liigub reedeks Kentucky lääneossa ja Tennesseesse, kus on oodata uusi vihmahooge.

Harvey tuulte kiirus küünib nüüd 56 kilomeetrini tunnis.

Kuulsused annetasid suuri summasid Harvey kahjufondidesse

USA Texase osariiki laastanud tormi Harvey kahjude likvideerimise fondidesse on mitmed kuulsused annetanud suuri summasid, nii näiteks on Leonardo DiCaprio ja Sandra Bullock kumbki eraldanud miljon dollarit.

Leonardo DiCaprio Fond annetas miljon dollarit (umbes 850 000 eurot) vastselt loodud United Way Harvey Recovery Fund fondile, kust eraldatakse raha nii lühi- kui pikemaajaliseks abiks ning päästetöödeks.

Maailma suurim erakapitalil põhinev mittetulundusfond United Way Worldwide teatas kolmapäeval, et üleriiklik fond jagab 100 protsenti annetustest päästetöödeks orkaanis Harvey kannatanutele. Fondi hinnangul läheb Harvey kahjude likvideerimiseks aastaid.

DiCaprio fondi miljon dollarit oli üks olulisemaid seemneid, varemalt on Oscari-võitjast näitleja toetanud 2004. aasta tsunamiohvrite, Haiti maavärina ohvrite ja orkaan Sandy ohvrite abistamist.

Lisaks DiCapriole tegi suurannetuse ka Sandra Bullock, kes eraldas USA Punasele Ristile samuti miljon dollarit.

Kardashianide perekond annetas USA Punasele Ristile ja Päästearmeele kummalegi veerand miljonit dollarit.

Väiksemate summadega on toetanud abitöid kümned kuulsused.

USA tänas Mehhikot Texasele abi pakkumise eest

Ühendriikide välisminister Rex Tillerson heitis kolmapäeval kõrvale vastuolud seoses kavaga ehitada USA lõunapiirile müür ja tänas Mehhikot abipakkumise eest tulvadest räsitud Texase osariigile.

Tillerson võõrustas Washingtonis Mehhiko välisministrit Luis Videgarayd, et arutada kaubandus- ja julgeolekuküsimusi.

"Ma tahan tänada Mehhiko valitsust abi pakkumise eest Texase osariigile," lausus Texasest pärit Tillerson Videgarayle.

"Nad pakkusid ulatuslikku abi, koordineerides seda Texase kuberneri ja FEMA-ga," ütles ta föderaalsele kriisijuhtimisagentuurile viidates.

"Mehhiko valitsusest on väga suuremeelne pakkuda abi sellel väga keerulisel ajal meie kodanikele Texases ja nüüd ka Louisianas."

"Teeme seda suurima heameelega," vastas Videgaray.

Suhted Washingtoni ja Mexico vahel on olnud varjutatud president Dnald Trumpi avaldusest, et Ühendriikide lõunanaaber korvab ühel päeval kavandatava piirimüüri kulud.

Mehhiko liidrid on selle välistanud, kuid Videgaray ja tema ministritest kolleegid käivad sageli Washingtonis organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ja kaubanduse üle läbi rääkimas.