Sondas avastati uus reostusala

Kui lõviosa absorbendist lekkis Sonda jaamahoonest lääne pool, siis nüüdseks on avastatud, et ilmselt jõudis rong enne põhipeatuspaika saabumist seista ka Sonda sissesõidul, kaupluse ja kõrtsihoone vastas. "Avastasime selle alles hiljuti. Selles piirkonnas, kus aine maha jooksis, muru ei kasva," ütles Sonda vallavanem Andrea Eiche Põhjarannikule.

Nüüd võetakse võimalikust uuest reostuskohast pinnaseproovid ning otsustatakse siis, kas ja kuidas reostust kokku korjama hakatakse.

Seire aine liikumist põhjavette pole tuvastanud. Küll on selgeks tehtud, et ainega on reostunud pinnas nii raudtee kõrval kui ka põhiraudtee all. Kui vahepeal räägiti võimalusest, et pinnast hakatakse teisaldama, siis nüüd, kui on selge, et suur osa sellest asub põhiraudtee all, ei ole see enam tõenäoline.

EVR Cargo on mitu kuud korjanud reostust kraavist, kust see imbub välja koos pinnaseveega. "Ainet enam väga palju sealt välja ei tule," tunnistas Eiche.

27. märtsil toimus Sondas õnnetus, kus vagunist lekkis pinnasesse üle 52 tonni tugevalt lõhnavat lahustit. EVR Cargo on pinnase puhastamiseks seda läbi pesnud ning püüdnud seda kohapeale rajatud kraavist koos sademeveega välja pumbata.