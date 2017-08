Palm: nii jõuline majanduskasv on ühekordne ja erandlik

Eesti teise kvartali majanduskasv ületab jõuliselt ootusi, kuid see on ühekordne, erandlik tulemus, ütles Nordea panga peaökonomist Tõnu Palm.

"Number on tõesti raskekaalust, 5,7 ületab jõuliselt ootusi," rääkis Palm ERRi raadiouudistele. "Neljaprotsendiline kasv on juba kiirem kui majandus suudab kasvada. 5,7 näitab, et see on ühekordne, erakordne tulemus".

Ta lisas, et Eesti on olnud kogu esimesel poolaastal üks euroala kiirema kasvuga riike.

Majanduskasvu panustas enim ehitus, mis kasvas teises kvartalis ligi 25 protsendi võrra. Palmi hinnangul on oht sektori ülekuumenemiseks reaalne.

"Täiesti, jah. Majanduses tasakaalukaks arenguks võiks kasvu rohkem panustada töötlev tööstus, mis on suures osas ekspordiga seotud, ja siseturu harude kasv võiks käia sammu, et kui meil läheb ekspordis hästi, on meil võimalus ka suunata rohkem raha siseturule," rääkis peaökonomist.

Toormehindade kasvuga seoses on kasvanud kahekordselt müügitulu energia- ja mäetööstuses. Energiatööstus ongi Palmi sõnul kõige kiiremini kasvav tööstusharu. Tagasilöögi andis töötlev tööstus panusega vaid 0,2 protsenti.

Palm märkis, et isegi kui majanduskasv hakkab aeglustuma, saame ikkagi rääkida kiirest kasvust, kui võrrelda näiteks USA või ELi majandusega. USAs korrigeeriti viimast majanduskasvunumbrit 2,6 protsendilt kolmele protsendile ja suurim panustaja on seal jätkuvalt eratarbija. Järgmistes kvartalites peaks USA eksporti toetama ka nõrgem dollar.

"Kui vaatame euroala, tuleb ka järgmine kvartal tõenäoliselt päris tugev. Sellele viitavad kindlustundeindikaatorid. Tööstuses on kasvutempo natukene aeglustumas, aga väga marginaalselt. Samas tarbija on augustis teinud rekordi, nii et arvan, et euroalas see järgmine number tuleb jätkuvalt tugev. Viimane number on 2,2 aasta baasil," sõnas panga esindaja.

Tema sõnul mängib üle nelja protsendi suurune majanduskasv rolli ka palgaturul ja kiirendab palgasurvet.

"Tavaliselt on väike viiteaeg, et sul ettevõtte müügitulud kõigepealt kasvavad, optimism ettevõtete seas kasvab ja siis kantakse see üle palgakasvu, aga teises kvartalis tuli oodatust varem ka palgakasv. Kui vaadat tunnipalka, siis lausa kaheksa protsenti. Nii et palgakasv on juba elavnenud. Selline surve jääb püsima ja mõnedes sektorites on see kasvutempo võib-olla liiga kiire, et ettevõtted saaksid kohaneda," sõnas Palm.