Theresa May tahab olla peaminister ka viie aasta pärast

Juunis toimunud erakorralistel parlamendivalimistel, mille May ise algatas, kaotasid valitsevad konservatiivid alamkojas oma enamuse ning pidid valitsuse püsimiseks sõlmima leppe Põhja-Iirimaa unionistidest saadikutega, vahendas Politico.

May esialgne plaan oli saada erakorraliste valimistega tugevam mandaat Brexiti läbirääkimisteks ning anda ka tugev hoop väidetavas madalseisus olnud Jeremy Corbyni leiboristidele. Läks aga teisiti - parlamendis kaotati 3 kohta, konservatiivide juhitud valitsuse mandaat on nõrgem kui enne valimisi ning peaministri ebaõnnestunud poliitiline manööver on tekitanud suurt rahulolematust valitsuspartei ridades.

Olukorras, kus paljud konservatiivid peavad Mayd ajutiseks juhiks, kelle ülesandeks on tegeleda Brexiti-läbirääkimistega, on tal endal aga hoopis pikema perspektiiviga plaanid.

"Ma ei ole alla andmas," rõhutas Jaapanis visiidil olev May ITV Newsile antud intervjuus.

Sunday Mirror kirjutas nädalavahetusel, et May olevat isegi nimetanud 2019. aasta 30. augusti päevaks, mil ta tagasi astub. Samal päeval peaks ka Suurbritannia EL-ist lahkumine lõpliku vormistuse saama. Kui briti ajakirjanikud temalt aga nüüd Jaapanis küsisid, kas tal on kavas asuda võitlusse järgmistel parlamendivalimistel, vastas ta jaatavalt.

May sõnul on Brexiti näol Suurbritannia jaoks tegu pikaajalise väljakutsega.

"Ma olen siin pikemaks perioodiks, sest Ühendkuningriigi ees seisab pikaajaline väljakutse. Me peame Brexiti-leppe õigesti sõlmima, andma Ühendkuningriigi rahvale õige lepingu, kuid me peame tagama ka selle, et pärast seda, kui me oleme Euroopa Liidust lahkunud, on globaalne Suurbritannia kauplemas üle kogu maailma ja seisab maailmas püstipäi - ning et me tegeleme ka seniste ebaõigluste lahendamisega kodus," selgitas ta.

Järgmisel kuul toimub Manchesteris konservatiivide kongress, kus saab ilmselt näha, kui palju autoriteeti peaministril alles on jäänud. Samas pole ükski parteikaaslane talle avalikult väljakutset esitanud ja mitmed erakonna liikmed on tunnistanud, et nad on May väljavahetamise suhtes kahtleval seisukohal, sest see samm võib tuua kaasa järjekordsed erakorralised parlamendivalimised, kus leiboristid on ilmselt veelgi ohtlikumad.