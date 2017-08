Skvernelis: Leedul on Balti ühtse LNG turu osas alternatiivne plaan

Pärast seda, kui Läti lükkas Balti ühtse LNG turu osas otsuse tegemise edasi järgmisesse aastasse, ütles Leedu peaminister Saluius Skvernelis, et Leedul on alternatiivne plaan.

Skvernelise sõnul on Läti otsus küsida enne otsuse langetamist täiendavat informatsiooni tahtlik venitamine. Peaministri sõnul on Leedu seisukohal, et see tähendab kokkuleppele jõudmise ebaõnnestumist ja otsitakse muid viise kuidas osta LNG ladustamise ja taasgaasistamine ujuvterminal, mida praegu Norra Hoegh LNG-lt liisitakse.

"Ma mainisin 11. augustil peaministrite kohtumisel, et läbirääkimised on läbi. Lätlaste palve lasta otsus langetada nende valitsuskabinetil võeti arvesse. Läti valitsuse võimetus otsust langetada on negatiivne positsioon ja protsessi venitamine ning meie, Leedu valitsus, võtame kasutusele plaani B," ütles Skvernelis kolmapäeval.

Küsimusele, kas Leedu ostab siis 2024. aastal Hoegh LNG terminal ilma Euroopa Liidu toetuseta, peaminister ei vastanud, öeldes vaid, et seda täpsustatakse hiljem.

Peaministri hinnangul on ilma Läti toetuseta võimalus projektile Euroopa Liidu toetust leida madal. Samas jätkab Leedu aga kõnelusi Eestiga.

Peaministri välisnõunik Deividas Matulionis ütles kolmapäeval, et Leedu hakkab pidama Eestiga läbirääkimisi kahepoolsele kokkuleppele jõudmiseks.

Läti valitsus otsustas teisipäeval küsida lisateavet enne kolmepoolsele LNG taristu kokkuleppe allkirjastamist.