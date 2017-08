Põhja-Korea mõistis neli Lõuna-Korea ajakirjanikku surma

Konservatiivsed ajalehed Chosun Ilbo ja Dong-A Ilbo tegid ülevaate äsja uues väljaandes korea keeles ilmunud raamatust "North Korea Confidential". Selle autoriteks on kaks Soulis töötavat Briti ajakirjanikku ja esimest korda ilmus raamat 2015. aastal.

Teos käsitleb turu kasvavat rolli Põhja-Korea igapäevaelus, kus mustal turul levivad Lõuna-Korea teledraamad ja moekaup ning jäljendatakse naaberriigi soenguid ja riietumisstiili.

Raamatu koreakeelne väljaanne kannab nime "Korea kapitalistlik vabariik".

Põhja-Korea kohus leidis, et ajalehed on raamatut tutvustades saatnud korda jäletu kuriteo ning riivanud tõsiselt Korea Rahvademokraatliku Vabariigi väärikust.

Selle eest mõisteti surma üks ajakirjanik kummastki lehest ja mõlema kirjastuse juhid.

"Kurjategijatel ei ole edasikaebamisõigust ja hukkamine viiakse läbi ilma täiendavate protseduurideta mis tahes ajal ja kohas," kuulutas kohus.

Raamatu autorid, endine Economisti korrespondent Daniel Tudor ja Reutersis töötav James Pearson pääsevad miskipärast karistuseta.

Tegu pole esimese korraga, kui Põhja-Korea režiim Lõuna-Korea kodanikke tagaselja surma mõistab. Samas pole kunagi kindel, et tegu on vaid propagandistliku sammuga, sest Pyongyang on ajaloo jooksul korraldanud välisriikides atentaate ja inimrööve.

USA sooritas Lõuna-Korea kohal jõudemonstratsiooni

USA ülehelikiirusel pommitajad B-1B ja hävitajad F-35 lendasid vastusena Põhja-Korea järjekordsele ballistilise raketi katsetusele jõudemonstratsiooniks üle Lõuna-Korea, ütles sealne kaitseministeerium neljapäeval.

Treeninglennust koos Lõuna-Korea hävitajatega F-15 võttis osa kaks Ühendriikide B-1B-d ja kaks F-35, ütles anonüümsust soovinud kaitseametnik.

Ülelennud on Korea poolsaarel pingete tekkimise korral sageli kasutatav heidutusviis.

Põhja-Korea katsetas teisipäeval kesktegevusraadiusega ballistilist raketti, mis lendas üle Jaapani põhjaosa.

Lavrov ja Tillerson taunivad Põhja-Korea raketikatsetust

Vene välisminister Sergei Lavrov arutas USA ametivenna Rex Tillersoniga telefonitsi Põhja-Korea teisipäevase ballistilise raketi katsetusega tekkinud olukorda, ütles Vene välisministeerium.

"Pooled tõdesid, et selle sammuga rikkus Pyongyang jälle rängalt tervet rida ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone," vahendas ministeerium.

"Samas rõhutas Lavrov taas, et Korea poolsaare pingete lahendamiseks poliitiliste ja diplomaatiliste vahendite otsimisele ei ole alternatiivi ning on vaja hoiduda igasugustest sõjalise iseloomuga sammudest, millel võivad olla ettearvamatud tagajärjed."

Ministeerium lisas, et Venemaa arvates on Põhja-Korea survestamine täiendavate sanktsioonidega tulutu ja ohtlik.

Telefonivestlus peeti kolmapäeval Washingtoni algatusel.

Mattis: Põhja-Korea puhul on diplomaatiline lahendus veel võimalik

USA kaitseminister Jim Mattis ütles kolmapäeval, et Põhja-Korea provokatiivsete raketikatsetuste tõttu tekkinud konflikti on veel võimalik diplomaatiliste vahenditega lahendada, ehkki president Donald Trump on öelnud, et läbirääkimised "ei ole vastus".

"Meil ei ole diplomaatilistest lahendustest kunagi puudust," ütles Mattis enne kohtumist Lõuna-Korea kaitseministri Song Young-mooga.

Mõnda aega kestnud kriis süvenes teisipäeval, kuna Põhja-Korea tulistas välja keskmaa ballistilise raketi, mis lendas üle Jaapani põhjapoolseima saare Hokkaido.

Trump ütles enne Mattise avaldust Twitteris: "USA on rääkinud Põhja-Koreaga ja maksnud neile väljapressijatele 25 aastat raha. Rääkimine ei ole vastus!"