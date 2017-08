Stockholmis pussitas ründaja politseinikku

Pussitamine leidis aset Södermalmi linnaosas Kodanike väljakul (Medborgarplatsen), vahendasid Helsingin Sanomat ja Yle.

Politsei pole hetkel veel juhtumi täpsematest asjaoludest teavitanud. Seega pole ka teada, kas ründaja pääses põgenema või mitte. Pealtnägijate sõnul on piirkond ümber piiratud ja sündmuskohal on palju politseinikke. Aftonbladeti väitel toimetasid politseinikud sündmuskohalt minema umbes 30-aastase mehe.

"Üks politseinik on Medborgarplatsenil viga saanud ja üks isik on kinni peetud," kommenteeris Stockholmi politsei pressiesindaja Anders Bryngelsson.

Hiljem kinnitati Stockholmi politseist, et eeluurimine on algatatud mõrvaktset puudutava seadusesätte alusel. Olukord sündmuskohal olevat juba rahulik ning politseinikud küsitlevad seal vaid pealtnägijaid. Politseiniku vigastused pole eluohtlikud.

Kohaliku ajakirjanduse teatel sai häirekeskus teate pussitamisest kohaliku aja järgi kella 10.30 paiku. Aftonbladeti väitel oli politseinik parajasti piirkonnas patrullimas, kui ootamatult ründas teda tundmatu isik ning lõi talle noaga kaela.

Rünnak toimus metroosissekäigu juures. Sellel metroopeatusel on väidetavalt "halb kuulsus" muuhulgas narkodiilerite tõttu ning seetõttu patrullivad politseinikud seal regulaarselt.

#BREAKING Police officer injured in knife attack on #Medborgarplatsen in Stockholm. Huge police operation underway. pic.twitter.com/O03ySzCmLf

Police officer "injured" in knife attack, says officer at the scene. No word on his condition.