Tehnikaülikool esitab oktoobris Tallinnale ettepanekud ühistranspordivõrgu muutmiseks

Selleks kasutab Antov ühistransporti paigaldatud validaatoritest ja erinevatest riigi andmekogudest saadud infot. Näiteks küsis Tallinna linn koos tehnikaülikooliga maksu- ja tolliametilt andmeid inimeste elu- ja töökohavaheliste seoste kohta. Andmed esitati nii, et inimesed olid esitatud viieaastaste vanuserühmade kaupa ja isikute tuvastamist need ei võimalda. Küll aga oli näha, kuhu inimesed on sisse kirjutatud ja kus on nende registreeritud töökoht.

"Piletimüügi seadmetest me saame informatsiooni tänaste ühistranspordi kasutajate kohapealt. See, mis puudutab kogu inimeste liikumist, siis loomulikult meil on vaja ka informatsiooni nende kohta, kes täna kasutavad sõiduautosid, ehk kust kuhu nad sõidavad. Ja kõige reaalsem võimalus seda informatsiooni saada on just elu ja töökoha vahelistest seostest," ütles ERR-ile Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo.

Dago Antov märkis, et need andmed annavadki aimu sellest, kuhu inimesed sõita tahaks.

"Kui me vaatame erinevaid andmeallikaid, siis me saamegi kokku panna kaks pilti. Üks on selline, mis kirjeldab neid olemasolevaid sõite, aga teine kirjeldab potentsiaalset nõudlust. Kui me neid omavahel võrdleme, siis me saame teha ettepanekud, kuhu oleks vaja, kas liine lisada või parandada teenindustaset," lausus Antov.

"Päris selliseid halle tsooni, kuhu üldse ühistranspordiga ligi ei pääseks Tallinnas sisuliselt ei ole. Küll on aga mõned liinid, kus teenindustase võiks parem olla," sõnas Antov.

Üks sellistest piirkondadest, kuhu on palju töökohti juurde tulnud ja kuhu igapäevaselt tahavad liikuda tuhanded inimesed, on tema sõnul Ülemiste City.

Antov tõi ka teise näite. "Kui täna soovida bussijaama kandist sõita Mustamäele, siis selleks väga head ühendust ei ole. Bussiühendus on küll täiesti olemas, liin number 23 sõidab väga kenasti, aga see liin on väga pikk ja aeganõudev. Aga kui me võrdleme autotransporti selle liiniga, siis see aja kulu on oluliselt erinev ja see kindlasti paneb inimesi mõtlema kumba transpordi liiki siis valida," rääkis Antov.

Antovi sõnul on Tallinnas veel mõned üsna pikad bussiliinid, mis mingil hetkel võisid olla vajalikud, aga täna enam sellist nõudlust ei tekita. "Nende puhul tekib küsimus, kas nende hoidmine on mõtekas. Teine küsimus on see, et võib-olla tekitada uusi liine või mõndasid liine pikendada," ütles Antov veel.

Oma esimesed analüüsi tulemused ja ettepanekud esitab Antov linnavalitsusele oktoobri alguses.