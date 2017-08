Reps ei ole veel superministeeriumisse sisse kolinud

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ei ole veel oma superministeeriumi 8. korrusel asuvasse kabinetti ümber kolinud ja üldse on 8. korrus üsna tühi.

"Meie kaheksas korrus haridusministeeriumil on alles komplekteerimisel. Me tegelikult oleme jah võib-olla natuke ajast maha jäänud. Me ei ole oma inimesi veel lõpuni ära planeerinud, kes jäävad Tartusse, kes Tallinna Tõnismäe majja ja kes sellele ühele korrusele," rääkis Reps ERR-ile.

"Kuhu täpselt minister jääb ja kui palju on kantsler Tartus ja kui palju Tallinnas, see on kõik alles arutamisel," lisas ta.

Haridusministeeriumi Tõnismäe majas on praegu umbes 40 töökohta, superministeeriumis samuti 40 ja Tartu majas üle 100 töökoha.

"Mul on seal kaheksandal korrusel oma tuba olemas ja hetkel ma ei ole teinud ka otsust, et sellest loobuda. Minul ministrina loomulikult on lihtsam kui mu kabinet on uues ministeeriumis, sest siis ma olen teistele ministritele hästi lähedal," ütles Reps.

Ametliku aadressi järgi on Repsi püsiv töökoht praegu Tartus.

Kuna oktoobris ja novembris toimub palju Euroopa Liidu eesistumisega seotud üritusi, siis hetkel planeeritakse keskenduda neile.

"Kindlalt saame me öelda, kuidas me jaguneme ja millised saavad olema koosseisud ja numbrid peale seda eesistumise intensiivse perioodi lõppu," ütles Reps.

"Meil on planeeritud nii, et me ei koli Tartust suurt osa inimesi Tallinna, vaid Tartusse jääb igal juhul rohkem inimesi," sõnas minister.