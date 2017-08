Politsei teatas nädala alguses, et nende valduses on peamise kahtlustatava, marokolase Abderrahman Bouanane'i kirjutatud nn manifest, vahendas Yle.

Juhtivuurija Olli Töyräs selgitas, et nimetatud tekstil on keskne osa peamise kahtlusaluse mõttemaailma analüüsimisel.

"Ma ei hakka selle sõnumi sisu praegu avama, kuid see on meil uurimisel. Soovime välja selgitada, kuidas seda tuleb tõlgendada, ja mõista, millist kaalu sellele saab omistada. Seda analüüsitakse koos ekspertidega," rääkis ta.

Töyräs ei soovinud kommenteerida, kas noarünnaku motiivi kohta on selgunud midagi uut.

"Ma ei hakka seda rohkem avama. Liigume edasi sammhaaval. Loodetavasti motiiv, põhjus, eesmärk või põhjendus, milline see ka poleks, täpsustub ülekuulamiste ja teiste eeluurimismeetmete abil," märkis ta.

Rahvusvaheline tagaotsimismäärus on endiselt jõus

Hetkel on kahtlusalustena vahi all peamine kahtlustatav Bouanane ja üks teine marokolasest mees. Noormehi kahtlustatakse kahes terroristlikel eesmärkidel sooritatud mõrvas ja kahes samal motiivil sooritatud mõrvakatses.

Töyräs sõnas, et hetkel politseil uusi kahtlustatavaid silmapiiril ei ole.

Lisaks on Turu juhtumiga antud välja üks rahvusvaheline tagaotsimismäärus, millega Soome politsei soovib välja selgitada ühe isiku praeguse asukoha.

Muidu jätkub juhtumi kriminaalmenetlus tavapärasel viisil. "Ülekuulamised ja tehniline ekspertiis jätkuvad. Ka prokuratuuriga on nõu peetud," tunnistas Töyräs.

Peamine kahtlustatav viibib Hämeenlinna vanglahaiglas

"Teda on mitu korda üle kuulatud ja ülekuulamised kulgesid normaalselt hoolimata sellest, et need toimusid haiglas. Ülekuulamisel on meil võimalik temaga sisuliselt vestelda. Rohkem ma tema juttu ja meelsust ei iseloomusta," mainis uurija.

Peamise kahtlustatava tervisliku seisundi kommenteerimine on aga tervishoiuametnike ülesanne, vastas Töyräs küsimusele, millal võiks aset leida Bouanane'i paigutamine vanglahaiglast kuhugi mujale. Ka selle üle, millisesse kinnipidamisasutusse mees pärast haiglast vabanemist paigutatakse, ei hakanud Töyräs spekuleerima.

Peamine kahtlusalune pussitas 18. augusti õhtul Turu kesklinnas kokku kümmet inimest, kellest kaks suri. Politsei peatas ründaja, tulistades teda alakehasse.

Peamine kahtlustatav on ülekuulamise ajal tunnistanud politseile, et ta sooritas eelpool mainitud pussitamised. Samas eitab ta süüd terroristlikel eesmärkidel sooritatud mõrvades.

Uudisteportaal Uusi Suomi aga juhib tähelepanu sellele, et äärmusrühmitus ISIS pole veel Turu rünnaku eest vastutust võtnud, kuigi sarnaste juhtumite puhul teeb terroriorganisatsioon seda üldjuhul üsna kiiresti.

Helsingi Ülikooli teadlane ja terrorismiekspert Leena Malkki selgitas portaalile, et suure tõenäosusega pole ISIS võtnud vastutust seetõttu, et rünnakuga seotud isikud on võimude poolt elusalt kinni võetud.

Eksperdi sõnul on see nii olnud ka varem, et ISIS võtab kiirelt vastutuse siis, kui rünnakus keskset rolli täitnud isikud on kas surnud või põgenema pääsenud.

ISIS-e viivitamise teise põhjusena mainis Malkki ka võimalust, et Soomes toimunud rünnaku propagandistlikku väärtust ei hinda terroriorganisatsioon nii suureks, et selle eest vastutuse võtmisega kiirustama peaks.